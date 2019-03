El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es tan buena la relación que tiene con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por el momento no responderá a ningún comentario del mandatario, a fin de no “testerear” la relación.

El mandatario defendió su postura al ser cuestionado sobre si conocía que un juez admitió un amparo para que el gobierno de México retire la Orden Mexicana del Águila Azteca, que concedió el expresidente Enrique Peña Nieto a Jared Kushner, yerno de Trump.

“Es un procedimiento legal, pero políticamente nosotros no queremos alterar, testerear nuestra relación con ningún gobierno extranjero, queremos llevar una relación de amistad (...) Sólo en casos de agresiones a México, a los mexicanos, entonces sí actuaríamos de otra manera.

“Hay quienes dicen que la forma es fondo, pero no tenemos por qué pelearnos o abrir frentes por todo. Acabo de decir que la relación con Estados Unidos es una buena relación, nos han respetado, y tengo pruebas de lo que les estoy diciendo. No me quedaría callado si no hubiese una relación de respeto”, aseguró.

Aunque haya posturas diferentes como en el caso de Venezuela, López Obrador afirmó que la relación con EU es amistosa.

“Pongo un ejemplo. Tengo varios. Fijamos una postura con relación al conflicto en Venezuela, apegado a lo que señala la Constitución, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la postura que podría ser contraria a lo que sostiene el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, ellos han actuado con respeto a nuestra decisión”, aseveró.

Protección e inversión

Como parte de la estrategia de protección del gobierno de México de migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, que consta de 10 acciones que incluyen el aumento de consulados móviles, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que para este 2019 la Embajada y los consulados de México en EU contarán con un financiamiento de 3,295 millones de pesos, mientras que se espera emplear a más de 2,163 personas con este programa en medida del despliegue de consulados móviles.

“Se busca lograr un cambio. Eso es lo que vamos a resolver. Decir, tú eres mexicana, tú eres mexicano, donde estés, y te voy a facilitar todo en vez de hacerlo al revés, dificultártelo todo. Esa es la instrucción que tenemos”, dijo.

Por último, el canciller puntualizó que el martes de la próxima semana se presentarán al Senado de la República las propuestas de quiénes serían los encargados de dirigir los consulados que todavía no cuentan con un titular.