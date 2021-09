Montreal. El Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau mantenía la delantera al cierre de esta edición gracias al ganar los estados del Atlántico.

Los conservadores tuvieron en Erin O"Toole como su principal carta y, de acuerdo a los avances de resultados, logró reducir diferencias respecto a las pasadas elecciones.

Los primeros centros de votación abrieron en Terranova y Labrador, en la costa atlántica, a las 8:30 horas.

Los dos principales candidatos votaron a última hora de la mañana frente a las cámaras después de una campaña de 36 días.

Los resultados oficiales del ganador se esperaban hacia la madrugada debido a que las proyecciones de los mismos fueron muy cerrados y, adicionalmente, un gran número de votantes optó por el voto anticipado o por correo.

Tras sufragar, Trudeau dijo estar "sereno". "Trabajamos muy duro durante esta campaña y los canadienses están tomando una decisión importante", dijo rodeado de sus hijos y su esposa, Sophie Grégoire.

El mandatario, de 49 años, convocó a mediados de agosto unas elecciones anticipadas para intentar recuperar la mayoría que perdió hace dos años. Pero, según las encuestas, está perdiendo su apuesta: alcanza un máximo de 31% de las intenciones de voto, igual que su principal rival, quien no hace mucho era desconocido para el público en general.

Trudeau sufre la erosión del poder; la "Trudeaumanía" de 2015 luce muy lejana.

Durante la campaña afirmó que el regreso de los conservadores sería sinónimo de un paso atrás, especialmente en el tema climático.

Pero Erin O"Toole prometió renovación e hizo una firme campaña de centro.

"Nos mintió"

"No estoy contento con esta votación, Justin había dicho que no convocaría elecciones durante el Covid-19 y finalmente, tan pronto como creyó que era el momento adecuado para tener la mayoría, las convocó. Así que realmente creo que nos mintió", dijo iracundo Douglas O"Hara en la entrada de su colegio electoral en Montreal. Por primera vez en su vida, este hombre de 73 años no votó por el Partido Liberal.

Pero otros votantes destacan cómo Trudeau manejó la crisis de salud, y que el país que tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo.

"Para mí, el manejo de la pandemia es el tema más importante de esta elección. Y creo que el primer ministro lo manejó bien", dijo Kai Anderson, de 25 años, votante en Ottawa, la capital federal.

Como en 2019, este "suspenso absolutamente total" hace que los analistas digan que "la mayoría parece muy complicada de alcanzar para cualquiera".