Estados Unidos podría perder millones de dólares en ingresos por turismo debido a que muchos viajeros evitarán visitar el país por su prohibición de visado a ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana, dijo el jueves el jefe del organismo de la ONU encargado del turismo.

Taleb Rifai, un jordano que es secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), también dijo que la prohibición era en parte el resultado de que los estadounidenses no son grandes viajeros.

NOTICIA: Turismo mundial creció 4% en 2016, impulsado por Asia

"Creo completamente que nuestros amigos a lo largo del Atlántico están desarrollando esta actitud de aislamiento porque no son viajeros internacionales", dijo Rifai a Reuters en una entrevista en Atenas.

"El 63% de los ciudadanos de Estados Unidos ni siquiera tiene pasaporte, así que por qué nos sorprendemos (...) Si uno viaja se le abren los ojos y la mente y uno se convierte en mejor persona", dijo.

Rifai indicó que no se esperaba que el turismo global se vea afectado por la prohibición en Estados Unidos. Los turistas a Estados Unidos simplemente elegirán otro destino.

Sin embargo, dijo que Estados Unidos había perdido 185 millones de dólares en un mes desde que se puso en vigor la prohibición y puede perder decenas de millones cada mes si continúan políticas similares.

NOTICIA: Más de la mitad de estadunidenses ya desaprueba la gestión de Trump

"Multiplica eso por 12 meses, estamos hablando de alrededor de 250 millones de dólares al mes, lo cual es tremendo", dijo.

Las pérdidas no provienen necesariamente de los países directamente afectados. "No quieres ir a sitios donde no eres bien recibido ¿Por qué lo harías? Hay opciones en todo el mundo", dijo.

Rifai, cuyo mandato termina este año, alabó a Grecia por su recibimiento a más de un millón de refugiados en el punto álgido de la crisis migratoria en el 2015.

Grecia "fue correcta al recibirlos (...) por correcta quiero decir siguiendo las normas internacionales. Por eso no fue penalizada por los turistas", dijo sobre el país, que atraviesa su tercer rescate internacional desde el 2010.

NOTICIA: Irak saldrá de la lista de países vetados por Trump

Los ingresos del turismo griego previsiblemente aumenten un 9% en el 2017. Las llegadas han aumentado desde hace años pese a las dificultades.

"Eso dice mucho", dijo Rifai, añadiendo que la actitud de acoger refugiados mientras se lucha con una crisis de deuda era admirable. "Estoy aquí para expresar mi respeto por eso", dijo.

erp