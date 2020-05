Washington. El gobierno del presidente Donald Trump acusará públicamente a China de intentar piratear investigaciones estadounidenses sobre una vacuna para el coronavirus, revelaron dos periódicos estadounidenses.

El FBI y el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por su sigla en inglés) están planeando emitir una advertencia próximamente sobre los piratas informáticos chinos, en un momento en que iniciativas gubernamentales y privadas están en una carrera contrarreloj para obtener una vacuna, informaron los diarios The Wall Street Journal y The New York Times.

Según los reportes, varios funcionarios estadounidenses acusan a los piratas de estar vinculados al gobierno chino. La advertencia será emitida en los próximos días.

En Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, rechazó las acusaciones, afirmando que su país se opone firmemente a los ciberataques.“Estamos liderando la investigación mundial para el tratamiento y una vacuna para la Covid-19”, afirmó el ministro reiterando que es “inmoral” atacar a China con rumores y calumnias en ausencia de “pruebas”.

El gobierno de Donald Trump acusa a las autoridades chinas de haber tardado en alertar al mundo sobre la epidemia y de haber disimulado su extensión, por lo que considera que son “responsables” de la propagación planetaria, que ha provocado a una crisis económica sin precedentes.

¿Sin contacto con Pence?

Donald Trump, dijo que el vicepresidente Mike Pence dio negativo en las pruebas del nuevo coronavirus, pero igual evalúa limitar su contacto con él.

Trump también sugirió que Pence estaba en cuarentena después de que se supiera el viernes que su secretaria de prensa había dado positivo de COVID-19, aunque el mandatario no lo dijo directamente.

“Diría que él y yo hablaremos sobre eso”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó si estaba considerando tomar distancia de Pence como medida de precaución.

“Durante este período de cuarentena, probablemente hablaremos”, dijo Trump, y agregó: “No lo he visto desde entonces”.

El nuevo coronavirus hizo su aparición oficial en la Casa Blanca hace unos días, cuando Katie Miller, la portavoz de Pence y esposa de Stephen Miller, asesor cercano de Trump, dio positivo. Un edecán del presidente también resultó infectado la semana pasada.

En un memorando interno publicado el lunes, la Casa Blanca pidió a todos los que trabajan en el Ala Oeste que usen tapabocas al ingresar y durante sus labores en el edificio, a menos que estén en su escritorio.

Un vocero de Pence, Devin O’Malley, negó los informes de prensa del fin de semana de que el vicepresidente estaba en cuarentena.

“El vicepresidente Pence continuará siguiendo los consejos de la unidad médica de la Casa Blanca y no está en cuarentena”, dijo O’Malley.