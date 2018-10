Guatemala vive una crisis profunda en su sistema político porque el presidente Jimmy Morales no ha logrado administrarlo y muestra de ello son los intentos de frenar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Javier Calderón, investigador político del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales en Guatemala, considera que la efectividad de la Cicig en términos de iniciar investigaciones contra funcionarios públicos de alto nivel contribuyó al debilitamiento del sistema político tradicional; sin embargo, el problema con el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, es su discurso político y no su investigación judicial.

“Velásquez declaró que todos los que están en contra de la Cicig están en contra de la justicia. Él comenzó un discurso de polarización en el 2015 y el 2016, lo cual ha afectado a los guatemaltecos y ha debilitado la capacidad de llegar al consenso y de tomar decisiones, además de proponerse como la única opción viable para los guatemaltecos y por proponer temas que no le pertenecen a la CICIG. Propuso reformas constitucionales relacionadas con el tema judicial, no hay una lógica de su trabajo. La Cicig ha cumplido con iniciar investigaciones, pero no ha colaborado con reformar a las instituciones para reducir los cuerpos clandestinos de seguridad”, detalló.

Calderón opinó que con el tema de la Cicig se profundiza la falta de legitimidad del Ejecutivo, pero se pierde de vista el futuro de Guatemala; crear instituciones legitimas de cara a las elecciones presidenciales del 2019.

“Desde hace tres años, la agenda política está marcada por el combate a la corrupción y se han quedado en el olvido los problemas económicos, la seguridad, salud y educación.

La economía está entrando en una crisis importante, todos los indicadores están cayendo, lo que significa que es un tema a largo plazo y no coyuntural. En lugar de resolver la crisis que azota al país se da importancia a la lucha de poderes”.