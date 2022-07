Bruselas. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pidió el día de ayer a los europeos que "se mantengan firmes" ante la subida de los precios de la energía y los alimentos como consecuencia de la guerra en Ucrania.

"Esto es una prueba de la resistencia de nuestras sociedades", dijo tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) en Bruselas.

"Estoy seguro de que (el presidente ruso Vladimir) Putin cuenta con el cansancio de los demócratas. Seguro que cree que las democracias son débiles. Las sociedades europeas no pueden permitirse el lujo de estar cansadas", afirmó.

Los líderes de la UE temen que la opinión pública sea cada vez más hostil a las sanciones occidentales contra Moscú a medida que los precios del combustible, el gas y la electricidad se disparan.

"Las empresas europeas y los gobiernos de la UE deben seguir defendiendo las decisiones que han tomado", insistió Borrell, refiriéndose a las sanciones.

Hay gobernantes que critican las sanciones contra Rusia.

"Algunos dirigentes declararon que las sanciones eran un error, una equivocación, yo no creo que sean un error, es lo que tenemos que hacer y vamos a seguir haciéndolo”, afirmó Borrell, en referencia a Viktor Orban.

El viernes, el jefe del Ejecutivo húngaro calificó las sanciones de la UE de "error" al considerar que no estaban alcanzando su objetivo, sino todo lo contrario: "La economía europea se ha pegado un tiro en los pulmones y está asfixiada", dijo.

Pero Borrell afirmó que las sanciones "funcionan". "Están golpeando con dureza a Vladimir Putin y a sus cómplices y sus efectos sobre la economía rusa van aumentando", indicó el español en una entrada en su blog, publicada este fin de semana.

Piensan en el invierno

La diversificación de los proveedores no será suficiente y la Unión Europea tendrá que reducir todavía más su demanda de gas para acumular reservas si quiere pasar el invierno sin gas ruso, advirtió ayer la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

"No debemos confiar únicamente en los recursos de gas no rusos: simplemente no van a ser suficientes en volumen para sustituir las entregas de Rusia", subrayó el director de la agencia, Fatih Birol en un artículo publicado por su organización.