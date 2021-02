El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso fin a la emergencia nacional en la frontera sur con México declarada por primera vez el 15 de febrero del 2019 por el entonces mandatario Donald Trump.

Asimismo, puntualizó que ningún recurso económico se destinará a la construcción de un muro fronterizo.

“He determinado que la declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur no estaba justificada. También he anunciado que será política de mi administración que no se desvíen más dólares de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo, y que estoy dirigiendo una revisión cuidadosa de todos los recursos asignados o redirigidos con ese fin”, detalló en una declaratoria difundida por la Casa Blanca.

En la misiva también agregó: “informo al Congreso que la emergencia nacional declarada por la Proclamación 9844, y que continuó el 13 de febrero de 2020 y el 15 de enero de 2021, se da por terminada y que las autoridades invocadas en dicha proclama ya no serán utilizadas para construir un muro en el frontera sur”.

Con el fin de obtener recursos para financiar el muro fronterizo con México, Trump declaró en febrero del 2018 una emergencia nacional destacando una crisis de drogas e inmigración ilegal en la frontera sur.

Por segunda vez y antes de dejar la Casa Blanca, Trump extendió por un año más la declaratoria de emergencia nacional en la frontera con México.