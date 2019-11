Hemos leído o escuchado mucho sobre la generación llamada Millennial y los retos a los que se enfrentan por las características y diferencias que muestran frente a otras generaciones con las que, en algunos casos, confronta la manera de pensar y de dirigirse.

Pero ¿qué sucede en el ámbito laboral con esta generación?

Te hablaré un poco desde mi experiencia como Millennial (según mi año de nacimiento y seguramente por cumplir con algunas características) y también como colaboradora de algunos de ellos.

Si bien algunos estudios y artículos coinciden en señalar varias cualidades de estos jóvenes que no los dejan tan bien parados, no es una regla en toda la generación, y me gustaría hablar de lo que yo he observado con mis colaboradores Millennials:

Nativos digitales. Su capacidad nativa para entender e interactuar con la tecnología digital les da una gran ventaja ante retos laborales, pues su forma más intuitiva y rápida para utilizar plataformas o herramientas les permite implementar mejora e innovación en las compañías.

Están más y mejor preparados académicamente. Son conscientes de la necesidad de la formación continua y por ello buscan un mayor nivel de estudios que generaciones anteriores.

Son hijos de la globalización. Están tan conectados con el mundo que eso les permite estar abiertos al cambio y a la diversidad cultural, lo que los hace capaces de trabajar con personas de otras nacionalidades y adaptarse a nuevas culturas.

Para muchos, puede ser un gran dolor de cabeza contar con talento Millennial en su equipo de trabajo, por todo el rechazo que hay en torno a esta generación, pero lo que sí es una realidad es que el mercado laboral debe cambiar conforme a lo va requiriendo el mundo.

Las nuevas generaciones tienen otras inquietudes y son más perceptibles de su entorno, por ejemplo, al cambio climático; necesitan estar conectados digitalmente todo el tiempo; están en busca de experiencias de vida; buscan estar actualizados en tecnología, y para muchos, por qué no, ser los creadores de ella.

Varias de las empresas globales, principalmente, han entendido estos cambios de generaciones y están adoptando políticas internas que permitan la estadía y desarrollo de una generación que se enfrenta el escenario más complicado en temas laborales y de planeación de su futuro (por ejemplo, ahorro para el retiro); al mismo tiempo al representar un porcentaje importante en el mercado laboral y estar en un entorno competitivo, el desarrollo de nuevas estrategias de manejo de personal, mostrarán un dinamismo en el mercado laboral ante los cambios tecnológicos y generacionales que enfrentamos actualmente.

La autora es Gerente de Comunicación y Relaciones Públicas en Mexicana de Becas.