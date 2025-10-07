No todos los productos indexados son iguales

Como he explicado en este espacio, a mí me gusta invertir en instrumentos indexados. Mi portafolio principal, la parte central de mi estrategia de ahorro para el retiro (o creación de patrimonio) consiste en un único ETF de muy bajo costo, que replica a un índice compuesto con cerca de 10,000 empresas de todo el mundo.

Así de simple. Contribuyo un monto fijo cada mes (que actualizo cada año según la inflación o mi nivel de ingresos). No me complico la vida.

Adicionalmente, tengo portafolios o estrategias “satélite” con otro tipo de inversiones. Por ejemplo, durante los últimos, además de contribuir a mi estrategia principal, años estuve comprando UDIBONOS de largo plazo, con tasas fijas reales (adicional a la inflación) superiores al 5% anual. Además, puedo explorar otras opciones más “aventuradas”, sin poner en riesgo mi objetivo patrimonial (el cual está cubierto por mi portafolio principal).

Mi visión es de largo plazo, así que no me preocupa demasiado la volatilidad natural de los mercados financieros.

¿Por qué un instrumento indexado de bajo costo?

Ya lo he explicado antes: más del 90% de los gestores profesionales de fondos en todo el mundo, no logran superar de manera consistente a su benchmark (los índices de referencia con los cuales se puede comparar el desempeño de esos fondos). A veces lo hacen en uno, dos o incluso más años, pero no en plazos mayores.

Por otro lado, los gestores con mejor desempeño van rotando. Es decir: no son los mismos. Por lo que aún si haces el ejercicio de identificar los fondos que sí le han ganado al mercado en los últimos cinco años, es muy difícil que en los próximos cinco sigan siendo los líderes. Puede ser, pero estadísticamente, ocurre muy poco.

De esta forma, si la gente que se dedica a eso de tiempo completo, no logra generar un rendimiento mayor que el “mercado” en su conjunto (los índices de referencia), la mayoría de las personas estaremos mejor invirtiendo en instrumentos que repliquen y generen los rendimientos de esos índices. Esto ha sido demostrado en numerosos estudios.

Ahora bien, no todos los productos indexados son iguales. De hecho, en México, la mayoría de los que se comercializan con ese nombre, producen rendimientos netos muy inferiores a los de los índices a los cuales, supuestamente, replican.

Hay dos razones por las que eso ocurre:

1) Indexación parcial o incompleta, es decir, el producto invierte sólo en algunas acciones del índice pero no en todas, o bien sobrepondera algunas acciones (y subpondera otras), y/o

2) Los altísimos costos de gestión que cobra el producto.

Cuando uno revisa la muy amplia literatura que existe sobre fondos o productos indexados, es fácil entender que una de las características más importantes de estos productos es su bajo costo. Este es un estándar en países desarrollados. Desaforadamente en México, esta característica por lo general no se cumple.

En nuestro país se venden planes personales de retiro y una amplia variedad de fondos de inversión indexados, cuyo rendimiento anual es entre 3 y 6 puntos porcentuales inferior al de su índice de referencia. En el largo plazo, este tipo de diferencias representan muchísimo dinero perdido.

Te lo explico: Si tú inviertes 100,000 pesos durante 25 años y obtienes un rendimiento anual del 10%, al final del periodo obtendrías 984,973.27 pesos. Pero si tu rendimiento es tres puntos porcentuales menos (7% anual), al final del periodo obtendrías sólo 507,236.70. Ese es el impacto que pueden tener las comisiones y las diferencias en la replicación del índice.

Ahora bien: no sólo es la comisión que cobra el producto. Hay algunos intermediarios financieros que cobran cuotas por gestión (un porcentaje del valor de tu portafolio, que puede ser mayor al 1%), adicional a las comisiones de intermediación.

Afortunadamente, en México cualquier persona tiene acceso a invertir en una gran variedad de ETFs indexados globales de muy bajo costo. Algunos con comisiones de gestión de tan sólo el 0.03% anual. Se pueden adquirir en cualquier casa de bolsa. Lo importante es cuidar que la comisión por compra-venta no sea mayor al 0.25% más IVA sobre el importe de la operación (que hoy es el estándar) y que no haya costos adicionales mensuales o anuales por custodia, administración o información en línea.

Como mencioné, hay una muy amplia variedad de índices, lo cual puede complicar un poco nuestra decisión. ¿Invertirías sólo en el S&P500, que invierte sólo en empresas norteamericanas grandes y en el que sólo 3 empresas representan un peso mayor al 20% del índice y 10 representan el 30% del mismo? ¿Construirías un portafolio con índices regionales o sectoriales?

Elegir cómo vas a construir tu portafolio tendrá un impacto directo en tu rendimiento esperado y en el riesgo del mismo. ¿Quieres gestionarlo activamente o prefieres un enfoque muy simple, como el mío?