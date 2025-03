La tecnología impulsa la independencia económica, aprovéchala

Norma no tiene una cuenta bancaria. A ella su esposo le da el dinero del “gasto” en efectivo. Él dice que ella no necesita una cuenta y Norma cree que tiene razón.

Como Norma hay millones de mujeres que no tienen una cuenta para recibir, transferir, hacer compras en línea, pago de servicios, entre otros movimientos, o que no invierten su dinero y no tienen algún tipo de protección financiera como la que brindan los seguros.

Actualmente la tecnología juega a favor de la inclusión e independencia financiera de las mujeres. Ahora cualquier mujer puede tener una cuenta bancaria en menos de 10 minutos y desde ella, ahorrar, recibir pagos en caso de ser emprendedora, invertir en cantidades pequeñas, desde un peso si así lo desea, y también tener un seguro de accidentes personales.

“Vemos la tecnología como un habilitador clave, como un catalizador para cerrar esta brecha financiera en América Latina, o sea, especialmente en comunidades menos atendidas, en segmentos de la población que todavía requieren más inversión, más servicios y donde las barreras al acceso tradicional a servicios financieros todavía es un desafío”, destacó Kiki del Valle, presidenta divisional para Latinoamérica Norte de Mastercard.

Explicó que en los últimos años la digitalización de los medios de pago y de los servicios financieros se ha acelerado y esto ha llevado a que más personas busquen herramientas que les facilite realizar transacciones de manera electrónica.

“Los nuevos competidores que han entrado al mercado, como las fintech , han permitido más acceso a servicios bancarios, herramientas digitales, que inclusive la banca tradicional ha desarrollado, enfocadas a nuevos segmentos, como el de la mujer”, enfatizó Kiki del Valle.

Empodérate financieramente con la tecnología

Ya no necesitas ir a la sucursal del banco, de la aseguradora o de la Afore para abrir una cuenta, comprarte un seguro o localizar tu ahorro para el retiro.

Tampoco es necesario que hagas filas para pagar servicios como la energía eléctrica, el agua o para invertir.

Actualmente las plataformas de servicios financieros permiten que en minutos puedas tener una cuenta, una inversión, un seguro o un crédito para emprender.

En México, 73% de las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres no pueden cubrir sus necesidades de financiamiento y eso tiene que ver muchas veces con la falta de un historial crediticio, el cual se genera usando productos financieros.

“En muchos de los casos las mujeres ni siquiera están ahorrando de manera formal con algún banco lo que las limita a desarrollar ese historial para recibir financiamiento”, detalló la directiva de Mastercard.

Por esto, enfatizó en la importancia de integrar medios de pagos electrónicos en los negocios, porque no sólo beneficiará los procesos de compra y venta del negocio, sino que también son una puerta para el acceso a financiamientos que contribuyen en hacer crecer a las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres.

Abre tu primer cuenta bancaria

Con tu celular, INE y correo electrónico puedes abrir una cuenta de depósito, ya sea en un banco tradicional o digital, en una Sofipo o una fintech , sin que pagues comisiones por monto mínimo o te cobren por la administración de ésta.

Lo primero que tienes que hacer si quieres abrir una cuenta es comparar qué ofrecen las instituciones. Revisa que sea regulada y compara qué ofrecen, por ejemplo, existen algunas donde puedes invertir de forma muy sencilla, otras donde te permiten hacer recargas para tag pase o metro o metrobús, entre otros servicios. Busca una que se ajuste a tu estilo de vida y necesidades.

Al tener tu primera cuenta bancaria tendrás acceso a servicios financieros que facilitarán tu vida y la gestión de tu dinero.