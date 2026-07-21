Novo Nordisk demanda a Eli Lilly; la acusa de publicidad engañosa en medicamentos ⁠para adelgazar

Novo Nordisk demandó este martes ⁠a su rival Eli Lilly ante un tribunal federal de Estados Unidos acusando a la farmacéutica estadounidense de publicidad engañosa ⁠al afirmar que sus medicamentos ⁠para adelgazar son más eficaces que los de Novo.

La empresa danesa presentó la demanda ante el Tribunal de Distrito de Nueva Jersey, alegando que Lilly infringió las leyes federales y estatales sobre publicidad engañosa y competencia desleal —incluida la Ley Lanham— a través de campañas publicitarias a nivel nacional para el medicamento contra la obesidad Zepbound y el tratamiento para la diabetes Mounjaro.

Novo alega que Lilly comparó las dosis máximas autorizadas de sus medicamentos con dosis más bajas de Wegovy y Ozempic, de Novo, omitiendo al mismo tiempo versiones más recientes y con dosis más altas que, según Novo, proporcionan una mayor pérdida de peso.

"Los anuncios son maliciosos y engañosamente falsos, ya que Lilly cita a sabiendas ensayos clínicos obsoletos que comparan las dosis más altas de los medicamentos de Lilly con dosis más bajas ⁠de los medicamentos de Novo ⁠Nordisk", escribió Novo en ⁠su demanda.

No ha sido posible contactar de inmediato con Eli Lilly para recabar ⁠sus comentarios.

Novo ha declarado que solicita una orden judicial que obligue a Lilly a retirar los anuncios y a llevar a cabo una campaña publicitaria correctiva. Añadió que tiene previsto solicitar una medida cautelar si Lilly no retira voluntariamente los anuncios.

Novo también reclama una indemnización por daños y perjuicios, incluidos los beneficios de ⁠Lilly que puedan atribuirse a los anuncios.