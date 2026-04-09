Katia Itzel García y César Ramos entran en la lista de árbitros de la FIFA que pitarán el Mundial

La ⁠FIFA designó el jueves a 17 árbitros latinoamericanos para ⁠los partidos del Mundial, en una lista que incluye a la mexicana Katia Itzel García como la única mujer de la ⁠región que dirigirá en ⁠el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

El organismo publicó la lista de los 52 jueces principales, 88 asistentes y 30 asistentes de video de las confederaciones y federaciones miembros que estarán en los 104 partidos programados para junio y julio de este año.

La selección incluye a tres árbitros principales de Brasil, tres de Argentina y dos de México. También dirigirán jueces de El Salvador, Paraguay, Costa Rica, Chile, Honduras, Perú, Colombia, Uruguay y Venezuela. De los 88 asistentes, 27 son latinoamericanos, según la lista.

García fue seleccionada junto a otras cinco árbitras de otras regiones, "lo que mantiene la tendencia iniciada hace cuatro años en Qatar, en nuestro empeño por seguir desarrollando el arbitraje femenino", dijo en un comunicado Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la ⁠FIFA.

El organismo señaló además que para ⁠la designación "se tuvo en cuenta ⁠la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos en torneos de ⁠la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años".

Los árbitros tendrán un seminario de preparación de 10 días en Miami desde el 31 de mayo y luego se trasladarán a Dallas.

La lista de jueces latinoamericanos designados es la siguiente: