Recibe Secretaría de Administración premio en Transformación y Gobierno Digital

Ciudad de México, México.- Como parte de las acciones impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya para modernizar la gestión pública en el estado, la aplicación ATCOM (Administración Tecnológica de Compras), desarrollada por la Secretaría de Administración del Gobierno de Tamaulipas, resultó ganadora en la décima edición de los Premios u-GOB 2025, en la categoría Transformación y Gobierno Digital.

El reconocimiento fue otorgado por el Laboratorio de Innovación y Transformación Digital por Mejores Gobiernos en Iberoamérica (u-GOB Lab), en coordinación con la Comisión de Derechos Digitales del Senado, con el objetivo de destacar los mejores proyectos de innovación pública.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República, donde la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Gálvan, recibió el premio, en reconocimiento a la implementación de soluciones innovadoras que fortalecen la eficiencia y la transparencia en el estado.

Entre sus principales funciones, ATCOM facilita la automatización de contratos, la gestión de proveedores, la emisión de alertas y la verificación de información, lo que contribuye a la optimización de tiempos en los procesos de adquisiciones, consolidándose como una herramienta clave para la modernización de la administración pública estatal.

La secretaria de Administración señaló que con este reconocimiento, el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, refrenda su compromiso con la innovación y la mejora de los procesos gubernamentales, avanzando hacia una gestión pública más moderna, transparente y orientada a resultados.