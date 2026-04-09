Groenlandia responde a insultos de Trump: "No somos un simple trozo de hielo"

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, hizo ⁠un llamamiento a los aliados de la OTAN para que se mantengan unidos en defensa del derecho internacional y criticó recientes comentarios ⁠del presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, sobre la isla ártica.

Trump expresó su frustración por la falta de voluntad de la OTAN para involucrarse en la guerra contra Irán, que él mismo inició junto con Israel, afirmando en una publicación en redes sociales que la alianza militar no estaba presente cuando se la necesitaba y que tampoco estaría allí "si volvemos a necesitarla. RECUERDEN GROENLANDIA, ESE GRAN TROZO DE HIELO MAL GESTIONADO".

Nielsen rechazó esa descripción.

"No somos un trozo de hielo. Somos una orgullosa población de 57,000 personas, que trabajamos cada día como buenos ciudadanos globales, respetando plenamente a todos nuestros aliados", dijo a Reuters.

Nielsen subrayó la importancia de mantener el orden geopolítico de la posguerra, incluida la alianza de defensa de la OTAN y el derecho internacional.

"Esas cosas se están viendo ​cuestionadas ahora, y creo que todos los aliados deberían mantenerse unidos para intentar preservarlas. Espero que eso suceda", agregó.

Los ⁠aliados de la OTAN ya se ⁠habían apresurado a principios de ⁠este año a buscar formas de mantener unida la alianza después de que ⁠Trump reactivó su intento de arrebatar Groenlandia a Dinamarca, otro miembro de la OTAN.

En enero, la Casa Blanca dijo que Trump estaba considerando el uso de la fuerza militar en Groenlandia, lo que llevó a Alemania, Francia y otros países europeos a enviar pequeños contingentes de tropas a la isla en un gesto de solidaridad ⁠y disuasión.

Trump dio marcha atrás más tarde tras mantener conversaciones con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.