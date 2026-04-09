Apple es líder en el sector de móviles, pero Tim Cook pide dejar los 'smartphones' y salir más a la naturaleza

El CEO de Apple, Tim Cook, ha compartido su visión sobre el uso actual de los 'smartphones', alegando que debería disminuir y, en lugar de pasar el día haciendo 'scroll' por la pantalla, salir y disfrutar de la naturaleza, algo contradictorio siendo uno de los principales fabricantes líderes de dispositivos móviles.

La compañía ha cumplido 50 años el pasado 1 de abril, un periodo de cinco décadas en el que ha conseguido ganarse al público con su diversa gama de dispositivos y servicios, siempre a la vanguardia y referentes para el resto de empresas del sector.

De entre la diversa gama de productos que ofrece bajo su filosofía de tecnología personal, los iPhone han sido uno de sus pilares fundamentales, haciendo de la tecnológica uno de los principales fabricantes del sector. De hecho, actualmente, continúa manteniéndose líder entre los usuarios: uno de cada cuatro 'smartphones' activos a nivel global es un iPhone.

Precisamente en el marco de su 50 cumpleaños, el director ejecutivo Tim Cook ha trasladado su visión sobre el uso de los 'smartphones' para el día a día y, a pesar de ser un dispositivo tan relevante para Apple, ha impulsado a los usuarios a utilizarlos menos.

"No quiero que la gente los use demasiado", ha sentenciado en una entrevista reciente con el medio Good Morning America, donde ha hecho referencia a la necesidad de un uso más limitado de los dispositivos móviles para mantener relaciones personales y cuidar la salud de los usuarios.

"No quiero que la gente mire más el teléfono que a los ojos de los demás, porque si no hacen más que desplazarse sin parar por la pantalla, esa no es la forma en que uno quiere pasar el día", ha trasladado, al tiempo que ha animado a los usuarios a salir y "disfrutar de la naturaleza".

Esta preocupación sobre cómo utilizan las personas la tecnología y los dispositivos en su día a día, se debe al uso prolongado de los 'smartphones' actualmente. Por ejemplo, en el caso de España, un 78%de los usuarios pasa más de cuatro horas frente a una pantalla y, de ellos, el 80% prefiere el 'smartphone', según un estudio de 2024.

Además, el uso del dispositivo móvil no se restringe a un momento concreto del día, sino que se ha vuelto un complemento indispensable que siempre está a mano. Tanto es así que, el 80% de los españoles se lo lleva al baño y un 5 por ciento más a la cama.

Este uso se acentúa entre los menores, que pasan una media de cuatro horas diarias conectados a las pantallas fuera de las aulas, en su tiempo de ocio, según un estudio de Qustodio. En parte, esto se debe a las redes sociales y a su funcionamiento diseñado para crear adicción, como se ha probado en el reciente juicio celebrado en Estados Unidos, que ha obligado a Google y Meta a indemnizar a una joven por crisis derivadas de su adicción a redes.

Siguiendo esta misma línea, varios países están avanzando para legislar y prohibir el acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, incluidos Francia, Reino Unido, España o la Unión Europea.

Teniendo todo ello en cuenta, dado que el uso continuado de dispositivos móviles y aplicaciones relacionadas puede tener consecuencias nocivas para la salud, el CEO de Apple apuesta por apartar el dispositivo y salir a la calle, a pesar del liderazgo de Apple a nivel global.

Innovación e IA

Más allá del uso del 'smartphone', Cook también ha puesto sobre la mesa la innovación de sus productos desde "reinventar el 'smartphone'" a "incorporar artes creativas" o "salvar vidas" con sus relojes inteligentes.

Asimismo, ha subrayado la relevancia de la inteligencia artificial (IA) para la tecnología, con el potencial de ser "transformadora". "Creo que la inteligencia artificial es algo muy profundo y puede tener un impacto muy positivo, pero, ya sabes, la tecnología no pretende ser buena ni mala. Depende del usuario y del inventor", ha concluido.