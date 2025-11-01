Lectura 3:00 min
Día de Muertos 2025: ¿Cuánto piensas gastar en tu disfraz? Los precios van de $150 a más de $2,000
Vampiro, bruja, mago, zombi, payaso, momia, monstruo de película, fantasma y catrina, son algunos de los disfraces que año con año vemos en las calles del país para celebrar el Día de Muertos. ¿De qué te vas a caracterizar este 2025 y cuánto tendrás que gastar para no desentonar en la noche de terror?
Los precios varían en función del personaje, tipo de disfraz, la calidad del material, los detalles que tengan, la talla y, por supuesto, de dónde adquieras tu outfit para Halloween.
Mara tiene dos niños y compra disfraces para ellos al menos cada dos años. En esta ocasión se gastó 700 pesos. “Vi las cosas más caras que el año pasado, pero qué no se ha encarecido en este país”, cuestionó.
Alejandra va a una fiesta con sus amigos y está dispuesta a gastar hasta 1,500 pesos para llevarse el trofeo a la caracterización “más fea de la noche”. “Hay disfraces muy padres, me encantó uno de 2,000 pesos, pero sale de mi presupuesto”.
¿Cuánto cuestan los disfraces?
De acuerdo con un sondeo que realizó El Economista, en mercados populares del sur de la Ciudad de México, las máscaras rondan entre 150 y 300 pesos y los disfraces completos, entre 250 y 700 pesos.
Sin embargo, en tiendas departamentales, de autoservicio y especializadas, los precios superan los 2,000 pesos en muchos casos.
“La gente busca trajes típicos como bruja, fantasma, vampiro y esqueleto, más los personajes de moda. Este año me preguntaron mucho por disfraces de K-pop, Annabelle, la Monja, El Conjuro y hasta de capibara”, dice Alma, comerciante.
Alejandro dice que lleva cinco años vendiendo disfraces en temporadas como Día de Muertos, primavera y el 10 de mayo. “Este año ha sido de los más flojos, la gente gasta, pero busca lo más económico, incluso cosas como capas, velos, maquillaje, varitas mágicas y cosas que solo complementan el disfraz”.
Éstos son los precios en tiendas establecidas:
Walmart
- Traje de calabaza para niño: 242.87 pesos.
- Disfraz de esqueleto para niño: 343.65 pesos.
- Disfraz de brujita para niña: 464.64 pesos.
- Disfraz de asistente del hogar para mujer: 399.23 pesos.
- Disfraz de prisionero de Halloween para hombre: 513.78 pesos.
- Capa de Halloween (accesorio): 542.99 pesos.
Liverpool
- Disfraz de bruja para niña: 219 pesos.
- Disfraz de murciélago para niño: 223 pesos
- Disfraz de esqueleto para niña: 199 pesos
- Disfraz de dinosaurio infantil unisex: 989 pesos.
- Disfraz de princesa para niña: 1,089 pesos
- Mascara adulto de Michael Myers: 1,249 pesos.
- Disfraz de Harley Quinn para adulto: 1,329 pesos.
- Disfraz de Voldemort para adulto: 2,129 pesos.
Disfraces de Peli
- Buen niño (Chucky): 599 pesos.
- Cruella: 799 pesos.
- It the movie: 999 pesos.
- Wednesday: 1,499 pesos.
- Gothic Red Riding Hood: 1,699 pesos.
- Wicked Ringmaster: 2,199 pesos.
- Dark Sea Siren: 2,199 pesos.
Más originalidad, menos gasto
La búsqueda del disfraz perfecto a menudo se convierte en una pesadilla, ya que suele ser muy caro y termina siendo utilizado solo en una ocasión para quedar olvidado en el armario, señala la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Considera que una alternativa es utilizar prendas que ya tengas en casa para crear tu disfraz. “Puedes lograr un efecto sorprendente complementándolo con objetos, accesorios y un poco de maquillaje”.
Algunas ideas creativas para disfraces caseros, dice, incluyen convertirte en un fantasma con una simple sábana, crear una momia con vendas o transformarte en un elegante catrín o catrina utilizando vestidos de gala o trajes y maquillaje facial.
Escribe tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx