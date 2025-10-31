Día de Muertos en México: Elementos que debe llevar una ofrenda o altar

El Día de Muertos es una de las tradiciones más emblemáticas de México y se celebra los días 1 y 2 de noviembre. Reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, esta festividad honra la memoria de los seres queridos que han fallecido y refleja la particular manera en que la cultura mexicana entiende la muerte: no como un final, sino como una continuación del ciclo de la vida.

La celebración incluye un altar en el que se reciben a las personas fallecidas.

Un altar tradicional incluye elementos esenciales que guían y reconfortan a los difuntos. Entre ellos están las fotografías de quienes se homenajean, velas que iluminan su camino, flores de cempasúchil que con su color y aroma marcan la ruta hacia el hogar, incienso o copal para purificar el ambiente, y comida y bebida que solían disfrutar en vida.