Autonomía financiera: la mejor defensa contra la violencia económica

¿Te obligó a pedir un crédito? ¿Te pide cuentas sobre el dinero que ganas? ¿No deja que trabajes? Quizá eres víctima de violencia económica y no lo sabes, te contamos cómo identificarla y cómo se puede combatir.

Tania Pimentel, fundadora de Women Index, explicó que cuando se limita el acceso al dinero, se restringe la libertad y las oportunidades de una persona.

Durante su participación en la presentación del informe “Sácate la duda: Hablemos de dinero”, elaborado por Avon, afirmó que es fundamental reconocer que trabajar, administrar los propios recursos y tomar decisiones económicas sin miedo son pilares de una vida digna y autónoma de una mujer.

De acuerdo con el estudio 65% de las y los mexicanos encuestados respondieron que puede existir igualdad de género aunque la mujer no sea independiente en sus finanzas.

Además, revela que casi cinco de cada 10 mujeres ha sentido que su opinión sobre temas financieros se ha tomado menos en cuenta por ser mujer.

Violencia económica en México

En México se vive violencia económica, según datos de Women Index; de forma general 29% de las mujeres de 15 años en adelante afirma haberla sufrido.

Por su parte, 28.1% de las mujeres casadas ha reportado sufrir violencia económica, enfrentando limitaciones en el uso de su dinero.

La situación para las mujeres divorciadas es alarmante pues 47.3% ha dicho que ha sido víctima de violencia económica.

“Una de cada dos mujeres separadas o divorciadas sufre violencia económica, que a menudo viene acompañada de amenazas como: Te quitaré a los hijos; Los esconderé o. Yo tengo recursos para un abogado y tú no”, destacó Tania Pimentel.

Es difícil romper el ciclo de la violencia económica pero no imposible. La autonomía financiera es una herramienta para enfrentarla.

“Hay unas cifras que dan esperanza y por eso la importancia de hablar de independencia financiera”, resaltó.

Por ejemplo, hay datos que demuestran que cuando una mujer percibe ingresos de hasta 5,000 pesos comienza a disminuir la violencia económica.

Entre más ingresos genere, la probabilidad de padecer violencia económica se reduce; en los casos de mujeres cuyas percepciones superan los 10,000 pesos existe información que dice que la violencia económica se disminuye 45%, señaló la representante de Women Index.

Pero no sólo se trata de ingresos, también de usar los productos financieros; por ejemplo, tener tu propia cuenta bancaria donde te organices de forma individual con tu dinero es parte del camino hacia la autonomía financiera.

Según el estudio de Avon, en el país cuatro de cada 10 mexicanos creen que, en una pareja, cada uno debería manejar su propio dinero para gastos y proyectos personales sin necesidad de consultarlo con su pareja.

Conoce algunos signos de violencia económica

Si te prohíbe o limita que trabajes, controla la manera en que gastas tu dinero, retiene tu dinero, no te permite tener cuentas bancarias ni acceso a las suyas y no contribuye al ingreso familiar, entonces sufres de violencia económica.

Pero no sólo eso, si te obligan a pedir un crédito para comprar bienes o cosas personales que no son para ti o no se comparten en el hogar, pon atención porque son señales de violencia económica.

Enfrentar la violencia económica es una acción que se realiza con redes de apoyo, con información para aprender a gestionar las finanzas personales y con conocimientos sobre los productos financieros que juegan a favor de la independencia financiera.

Gerardo Aparicio, director de Cultura Financiera de la Escuela Bolsa Mexicana de Valores, informó que por primera vez, el área educativa del centro bursátil ofrece un curso de inversiones para mujeres.

Las finanzas te pueden generar empoderamiento, afirmó. Este curso, que se realizará dos veces por año, tiene la finalidad de proporcionar conocimientos y herramientas para que las mujeres sepan cómo pueden invertir su dinero.

En una primera etapa está dirigido a mujeres universitarias, después se realizará una edición de mujeres adultas que generan ingresos y posteriormente para adultas mayores.