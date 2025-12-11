China se compromete a fortalecer demanda interna

Los principales líderes de China se comprometieron a impulsar el consumo, estabilizar el mercado inmobiliario y crear más oportunidades de empleo en una importante reunión económica celebrada en Pekín, según informaron los medios de comunicación estatales.

La Conferencia Central de Trabajo Económico, que se celebra anualmente, es seguida de cerca por los observadores en busca de indicios sobre la futura orientación de la política económica, aunque las medidas concretas no suelen anunciarse hasta principios del año siguiente.

Los principales líderes, entre ellos el presidente, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Qiang, asistieron a la reunión de este año y se comprometieron a “ampliar continuamente la demanda interna” durante el próximo año, según informó la cadena estatal CCTV.

La reunión determinó que una tarea clave para el país sería “apostar por la demanda interna como principal motor y construir un mercado interno fuerte”, según CCTV.

Pekín también se centrará en “estabilizar el mercado inmobiliario, aplicar políticas específicas para cada ciudad con el fin de controlar la nueva oferta yreducir el inventario”.

China ha luchado por mantener una fuerte recuperación económica tras la pandemia, mientras combate una crisis de deuda en su enorme sector inmobiliario, un consumo crónicamente bajo y un elevado desempleo juvenil.

Los líderes se comprometieron a “ampliar las oportunidades de empleo, mejorar la calidad del empleo y estabilizar el empleo de grupos clave, como los graduados universitarios y los trabajadores migrantes”.

Los economistas llevan mucho tiempo pidiendo a Pekín que cambie hacia un modelo de crecimiento impulsado más por el gasto interno.