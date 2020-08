Cambiar de afore a otra que le genere mejores rendimientos puede resultar benéfico para su ahorro para el retiro. Si durante estos meses de contingencia está pensando en migrar a otra administradora que resguarde sus recursos, hay algunos factores que debe considerar antes de realizar este trámite.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por la contingencia del Covid-19 y la incertidumbre financiera generada, no es un buen momento para cambiar de afore, pese a ello, especialistas consultados señalaron que dependerá de la situación de cada trabajador.

Héctor Manuel Magaña, investigador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, explicó que cada trabajador debe revisar el estado de cuenta de su afore antes de migrar a otra administradora, esto con la finalidad de revisar si los ahorros presentan ganancias o pérdidas.

“En el caso de que una persona esté considerando cambiar su afore, es conveniente hacerlo cuando en su estado de cuenta obtenga rendimientos positivos en el periodo”, aseguró.

A su vez, Gerardo Chavarría, gerente de Metodología y Asesoría Comercial de afore Sura, señaló que actualmente las condiciones de recuperación de los mercados financieros y de las inversiones en general hacen posible un cambio de afore sin que se presenten condiciones negativas en los saldos de los trabajadores.

¿Cuándo no cambiarse?

El gerente de Sura precisó que no es recomendable el cambio de afore cuando se pasa por momentos de volatilidad en los mercados financieros, lo cual se refleja en las minusvalías reportadas en el estado de cuenta de los ahorros del trabajador. Lo anterior, dijo, porque el valor de los títulos o acciones valen menos y esto puede hacer que en ese caso de cambio el trabajador absorba la pérdida del valor de su dinero.

En este sentido, el investigador del Tec de Monterrey explicó que cuando el trabajador encuentra rendimientos negativos en su estado de cuenta, técnicamente no tiene una pérdida, sino una minusvalía, es decir un valor negativo en el ahorro.

Sin embargo, dicha cifra no se capitaliza, es decir no se hace efectiva, mientras el trabajador no realice retiros o cambie de afore.

“Lo anterior quiere decir que para evitar la pérdida los recursos en su cuenta para el retiro, no debe retirar los recursos o migrar a otra afore cuando se presenten rendimientos negativos en el último periodo”, puntualizó.

Compare indicadores y rendimiento

El gerente de Sura indicó que antes de migrar a otra afore, el trabajador debe considerar y analizar algunos indicadores como el rendimiento neto, las comisiones, el servicio en general, la aplicación móvil (en caso de tener) y la consistencia de rentabilidad a largo plazo.

Adicionalmente, el académico del Tec de Monterrey señaló que el trabajador debe identificar la siefore generacional a la que pertenece. Actualmente, existen 10 y se utiliza la edad de los trabajadores para clasificarlos dentro de alguna de dichas siefores. Este dato es importante al momento de comparar los rendimientos o comisiones de las afores, ya que cada grupo e indicador es diferente dependiendo de cada siefore.

Una vez hecho lo anterior, dijo, el trabajador puede consultar dentro de la siefore cuál es la afore que paga el mayor rendimiento y elegir alguna de las que se ubiquen en los tres primeros lugares con el objetivo de que los ahorros alcancen los rendimientos más altos posibles.

El trabajador puede consultar y encontrar esta información en la página de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Realice su cambio

Chavarría indicó que actualmente el proceso de cambio de afore es presencial y se debe realizar a través de un agente promotor, esto debido a los controles de seguridad que se deben seguir en los procesos de traspaso, con la finalidad de que el trabajador tenga la certeza de que está realizando este proceso y al mismo tiempo, le da seguridad y confianza de que su cuenta tiene los más altos estándares de seguridad ante cualquier movimiento realizado en la misma.

Debido a la contingencia, el gerente adelantó que la Asociación Mexicana de afores (Amafore), la Consar y las administradoras trabajan para desarrollar un modelo de cambio vía autoservicio por medios digitales, que en los próximos meses estará listo para que cualquier trabajador que quiera cambiarse de afore lo realice desde la comodidad de su hogar, centro de trabajo o cualquier espacio donde tenga conexión a Internet.

