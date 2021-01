La crisis derivada del coronavirus provocó que los medios digitales se convirtieran en una herramienta de “primera necesidad” a través de la cual estudiantes, oficinistas y diversos sectores de la población utilizan dichas herramientas para realizar las actividades que usualmente realizaban de manera presencial.

En este sentido, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) implementó un nuevo sistema que se suma a los medios de atención remota, como chats, correo electrónico y vía telefónica, implementados durante la contingencia sanitaria.

Se trata de la Asesoría Personalizada Remota a través de videoconferencias por la plataforma zoom, la cual tiene el objetivo de atender de forma más rápida a los contribuyentes que acuden ante la Prodecon y que por la coyuntura actual no pueden acudir a las oficinas.

“A través de esta nueva modalidad, los interesados obtendrán asesoría de manera ágil, directa y sencilla, desde la comodidad de su casa, con el objetivo de atenderlos en tiempo real y, sin la necesidad de que se trasladen a alguna oficina”, explicó la Prodecon.

Hasta el momento con información de la propia procuraduría, se estima que cada sesión tendrá una duración de 20 minutos en promedio con un horario de atención de las 09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

En estos casos el contribuyente no estará solo, ya que cada sesión estará coordinada y atendida por un especialista fiscal que lo orientará de principio a fin durante toda la asesoría.

Agende o cancele citas en un clic

El programa de Asesoría Personalizada Remota es gratuito y únicamente hay que agendar previamente una cita en línea, en el portal de Internet de la Prodecon.

Para generar una cita, la página únicamente le solicita información como su nombre completo, correo electrónico, teléfono de contacto, motivo de la cita así como indicar la oficina de la subdelegación que le corresponde y finalmente la fecha y horario más conveniente para llevar a cabo la asesoría.

De igual forma, si por algún imprevisto le es imposible conectarse a la sesión en línea, tendrá la oportunidad de cancelar la cita, únicamente será necesario contar con su correo electrónico con el que generó su cita así como el número de folio que la página le arrojó.

La Prodecon enfatizó que si la cita que desea agendar es con motivo de las solicitudes de los servicios de Representación Legal o de Quejas y Reclamaciones, podrá solicitarlos de forma remota, pero con algunas recomendaciones que arroja en su portal de Internet.

Alerta por fraudes

Otro tema que durante la pandemia cobró fuerza han sido los fraudes en sus distintas modalidades ya que con la llegada del coronavirus éstos incrementaron drásticamente, de acuerdo con cifras oficiales.

Esta situación no exime a la Prodecon, ya que recientemente lanzó una alerta a todos los contribuyentes ya que detectó, a través de sus diversos canales de atención que “algunas personas o empresas, han recibido documentos físicos o archivos en correos electrónicos con supuestos créditos fiscales por actos o actividades que no se han realizado, o bien, que fueron realizados pero cuyos impuestos correspondientes ya fueron pagados o que, inclusive, no son sujetos de impuestos, que se están fundamentando en leyes inexistentes. También se han encontrado casos en los que se trata de un crédito determinado por áreas que no existen dentro de la Administración Pública Federal”, advirtió.

Además, dijo que se ha detectado que en este tipo de prácticas fraudulentas se utilizan números telefónicos y correos electrónicos que simulan ser de la autoridad, por lo que siempre es necesario validar este tipo de información antes de realizar cualquier acción.

Ante ello la Prodecon recomienda verificar quién le está emitiendo el supuesto documento; no realizar transferencias de fondos a personas físicas o personas que se ostenten como supuestos funcionarios de alguna dependencia pública ni a empresas, ya que las autoridades fiscales realizan el cobro de contribuciones a través de la Tesorería de la Federación.

jose.ortiz@eleconomista.mx