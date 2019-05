La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó contratar seguros de daños para evitar que los fenómenos naturales, como incendios, inundaciones o terremotos, acaben en un instante con el patrimonio, pues estos no pueden preverse.

Para ello, el Buró de Entidades Financieras (BEF) del organismo presenta la evaluación a los seguros de daños, relacionados con los contratos de crédito hipotecario, mediante el cual califica los productos que ofrecen las instituciones financieras.

Al contratar un crédito, recomendó revisar las cláusulas donde se establece cómo operará dicho seguro, el monto que protege y si tiene alguna exclusión o condición especial para hacer válida la cobertura.

De acuerdo con la calificación de los seguros de daños de cinco instituciones financieras del BEF, el seguro Ve por Más obtuvo una calificación de 8.57 puntos; seguido por Zurich con 6.00; Seguros Afirme, 5.14; Seguros BBVA Bancomer, 4.93, y Seguros Inbursa 4.70 puntos.

Entre las observaciones hechas a estos productos destacan no contener la información para que el asegurado consulte coberturas; exclusiones y restricciones de la póliza; no indicar las consecuencias de omitir el pago de la prima, además de no contener información respecto de la terminación anticipada del contrato y sus características, y si las condiciones del producto que promociona la página web de la institución no concuerda con lo establecido en el contrato de adhesión.