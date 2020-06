Manejar y administrar el dinero, llevar un presupuesto y tratar de cumplirlo; tener clara la ruta de todos sus gastos, contar con un recordatorio de pagos, y hasta tomar decisiones de inversión, son muchas de las funciones que se pueden realizar a través de diferentes aplicaciones financieras.

Aunque en el ecosistema digital existen muchas apps que pueden ayudarle con sus finanzas a través de un control o registro de los gastos, en ocasiones se requiere de una asesoría personalizada y profesional, como la de un coach, que le enseñe a manejar su dinero de una manera sencilla para lograr sus metas a futuro.

Raúl Gallego, director general de la plataforma financiera Qiip, detalló que gracias a los avances tecnológicos, ahora es posible obtener asesoría financiera desde la comodidad del hogar usando su teléfono celular para conectarse con un coach financiero, quién le ayudará a establecer objetivos específicos y mejorar su relación con el dinero.

Explicó que la diferencia entre un coach y un asesor financiero es que éste último está más enfocado en analizar la situación financiera de la persona para ofrecerle soluciones concretas, mientras que el coach se centra más en entrenar a su cliente para que tome las decisiones correctas y cambie sus patrones de comportamiento respecto al dinero.

Precisó que en el caso de Qiip, el usuario podrá contactarse con un coach a través de una videollamada gratuita y, durante 30 minutos, platicar con él para que lo escuche, entienda su situación financiera y lo canalice, dependiendo de las necesidades específicas que tenga.

De igual forma, el coach ayuda a orientar y guiar a cada usuario sobre sus áreas de oportunidad respecto al manejo de sus productos financieros o animarlo a contratar alguno en caso de que lo requiera.

El directivo explicó que para que el coach puede orientar de mejor forma al usuario, éste deberá contestar un breve cuestionario para conocer más sobre su situación y de ahí analizar de manera conjunta las áreas de interés para el usuario o que requieren con urgencia mayor atención.

“Hay diferentes ámbitos del bienestar financiero que con un simple cuestionario, muy rápido va a ser tema de conversación para entender. No tenemos una receta para todos, o los cinco pasos del ahorro, lo que queremos es conocer a cada persona y con base en su información, dar ese siguiente paso para mejorar su bienestar”, indicó.

Dependiendo de la situación de cada usuario, el coach puede diagnosticar y trazar una ruta o medidas para mejorar sus finanzas o establecer metas de algún objetivo a corto, mediano o largo plazo.

“Es entender a cada persona, su situación financiera, sus objetivos y qué acciones puede realizar para mejorar sus finanzas, según como vamos aprendiendo de información, vamos personalizando la recomendación para cada usuario”, afirmó.

Indicó que una vez identificadas las necesidades de cada usuario, el coach lo puede canalizar a diferentes empresas financieras con las que tienen alianza como fintech, crowdfunding o reparadoras de crédito, o simplemente ayudarlo a realizar un presupuesto o evaluar de manera general su relación con el dinero.

Precisó que el modelo de coaching no se limita a una sola sesión, si el usuario lo requiere, pueden ser varias para dar seguimiento a su situación financiera, además de que ver el avance que lleva gracias a la información compartida dentro de la aplicación.

Organice sus finanzas

Gallego consideró que la mayoría de la población no tiene en orden sus finanzas, no porque no quieran, sino porque desconocen a detalle su situación financiera y carecen de un control de cuánto ganan y gastan.

A diferencia de otras aplicaciones que también ayudan a los usuarios a llevar un mejor control de su dinero, el director indicó que lo que su plataforma permite es que con ayuda del cuestionario y la interacción de cada persona dentro de la aplicación, permiten una experiencia más personalizada y acorde a sus necesidades.

Abundó que no sólo se trata de llevar un registro o control de sus ingresos y gastos, sino también brindarle herramientas, como videoconferencias, cuestionarios o asesoría profesional para que cada persona reflexione sobre su situación y busque la manera de mejorar su bienestar financiero.

[email protected]