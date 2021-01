La tecnología es un recurso que cada vez gana más peso en nuestra vida cotidiana. Gracias al uso e implementación de diferentes herramientas digitales se pueden realizar y consultar un gran número de actividades en muchos sectores.

Como parte de ese desarrollo tecnológico, existen múltiples aplicaciones móviles que facilitan la vida de los usuarios, no sólo para pedir comida, hacer pagos o comprar diferentes artículos, también para cumplir con sus obligaciones fiscales o hacer trámites gubernamentales.

Por ello, y para auxiliar a los contribuyentes a consultar un pago o estar al corriente con sus impuestos, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con la aplicación “Tesorería CDMX”, que tiene como objetivo agilizar diferentes cuestiones de interés de la ciudadanía.

Esta herramienta resulta útil durante estos días en donde la mayoría de la ciudadanía aprovecha los descuentos ofrecidos para el pago del Predial o del pago de derechos del agua y que por la contingencia sanitaria no pueden acudir a pagar directamente a las oficinas de la Tesorería.

Para obtener la aplicación, sólo deberá ingresar desde su dispositivo móvil a la tienda de aplicaciones y busca la aplicación de la Tesorería, posteriormente seguir con los pasos de la descarga. Una vez instalada en su dispositivo, siga las instrucciones para acceder a todos los servicios que está herramienta le ofrece.

Para atender a toda la población, la app está disponible para sistema iOS y Android, es completamente gratuita y funciona los 365 días del año, las 24 horas del día.

Revise los trámites a realizar

La aplicación permite hacer pagos, consultas y diversos trámites. Entre los pagos que puede realizar se encuentran el impuesto predial, incluso cuando esté vencido; el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos e Impuesto sobre Nóminas.

También podrá pagar derechos por Suministro de Agua, solicitar certificaciones de pago, constancias de adeudo y el pago de línea de capturas.

Mientras que en cuestiones viales, podrá pagar las multas e infracciones de tránsito, pagar por los derechos de la renovación de la Tarjeta de Circulación, así como por la expedición y reposición de la licencia de conducir tipo A.

En lo que se refiere a trámites, en la aplicación podrá pedir constancias de adeudo de Predial, de adeudo de agua, de no inhabilitación, así como certificaciones de pago.

A través de la aplicación del gobierno local también podrá consultar información sobre sus pagos realizados y de alguna multa de tránsito a la que sea acreedor.

Pague a tiempo

Este tipo de herramientas facilitan a los contribuyentes no solamente el requerimiento de trámites o consulta de pagos, también cumplir a tiempo con el pago de impuestos y derechos; pues de no hacerlo, no sólo serán acreedores a multas o recargos, puede derivar en dolores de cabeza en el futuro.

Para Simón Díaz, director general de la plataforma contable El20.mx, otra repercusión de no estar al corriente con los pagos es que si el dueño de la vivienda o el automóvil quiere vender y no tiene pagado la Tenencia o el Predial esto puede complicar la operación de compra venta; de ahí la importancia de estos canales digitales para hacer más fácil cumplir con el pago de las contribuciones.

“Puede tener repercusiones en términos de multas o recargos por esa falta de pagos. Esto puede generar complicaciones que deriven, incluso, en la pérdida de la propiedad. Por eso es importante pagar el Predial y tener las boletas actualizadas. Al final es un documento que respalda que es el propietario de ese inmueble”, afirmó Simón Díaz.

En el caso de incumplir con el pago de la Tenencia, las consecuencias por no estar al corriente son inmediatas, ya que el dueño del vehículo además de que no podrá verificar o circular, es acreedor a una multa, que por cierto, también podrá pagar en esta aplicación.

Tome medidas de ciberseguridad

Al tratarse de una herramienta digital, es importante revisar los permisos y los datos que las aplicaciones solicitan. Se recomienda descargarlos solamente de los sitios oficiales de las tiendas de aplicación, recalcó el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

A través de su página de internet, el órgano autónomo enfatizó la importancia de analizar los permisos otorgados a cada una de las aplicaciones o contenidos descargados. Si considera que la información o datos solicitados son excesivos o no corresponden con la función de la app, lo mejor será desinstalarla o eliminarla.

