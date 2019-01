Es un hecho que la cuesta de enero es resultado del gasto excesivo que se realiza en el último mes del año. De acuerdo con un estudio de Fintonic, tan sólo en diciembre pasado, los mexicanos aumentaron su gasto durante ese mes en 35% , lo que derivó iniciar el 2019 con la cartera apretada.

El mismo estudio se basó en cuatro elementos donde se detectó mayor gasto por parte de los consumidores.

En tiendas de ropa y departamentales, las mujeres gastaron 71% más en diciembre que entre octubre y noviembre, mientras que los hombres aumentaron 58% sus gastos. En restaurantes gastaron 35% más y en el supermercado las compras subieron 31 por ciento. Los servicios online incluso alcanzaron 28% de aumento en el último mes del año.

En este sentido, Borja de la Rica, country manager de Fintonic, destacó que aproximadamente 50% de los mexicanos no sabe administrar su dinero.

“Incrementar los gastos en diciembre es una tendencia de consumo; sin embargo, es importante que los mexicanos reconozcan sus hábitos y compren inteligentemente, ya que más de 20% no lleva un registro puntual de sus egresos y aproximadamente 50% no sabe administrar su dinero, lo que provoca un desequilibrio en sus finanzas no sólo en enero, sino durante todo el año”, dijo.

[email protected]