Inflación no cede en Quintana Roo y Yucatán

A nivel nacional, la inflación anual trazó una tendencia de desaceleración durante junio pasado, mientras por estado, se moderó en 30 de las 32 entidades federativas del país, siendo las excepciones Quintana Roo y Yucatán.

En tanto, también Quintana Roo y Yucatán, junto a Jalisco y San Luis Potosí, fueron los únicos estados con una inflación superior a 4% anual; es decir, en dichos territorios aumentó la presión en los hogares por la merma en el poder de compra.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Índice Nacional de Precios al Consumidor creció 3.37% a tasa anual en el sexto mes de 2026, siendo la tercera lectura al hilo que se modera la inflación general.

Respecto al mismo periodo del año pasado, también se bosquejó una línea de desaceleración, pues se presentó un nivel de 4.32%; la entidad con la mayor pérdida de ritmo en su inflación anual fue Baja California con una reducción de -2.87 puntos porcentuales, al pasar de 5.03% en junio del 2025 a 2.16% en igual mes de este año.

Le siguieron Tabasco con -2.16 puntos porcentuales (de 4.11 a 1.95%), Tlaxcala con -2.14 puntos (de 3.44 a 1.30%) y Tamaulipas con -1.90 puntos (de 4.97 a 3.07 por ciento).

Por su parte, sólo se aceleró en Quintana Roo (de 4.21 a 5.39% en el lapso de referencia) y Yucatán (de 4.08 a 4.15%); en el principal destino turístico de México, el genérico con el mayor ritmo fue el chile serrano, ya que su precio pasó de una caída de -47.39% anual en junio del 2025 a un crecimiento de 35.02% en el sexto mes del 2026.

Otros incrementos importantes, en puntos porcentuales, se observaron en papa (de -7.86 a 62.01%), concentrado para refrescos (de 3.25 a 68.71%), jitomate (de -13.66 a 40.18%) y calabacita (de -36.98 a 16.32 por ciento).

En Yucatán, se dieron en chile serrano (de -52.03 a 42.19%), cebolla (-18.23 a 21.18%), jitomate (de -8.25 a 31.07%) y papa (de -5.39 a 32.45 por ciento).

Los motivos

En general, según Monex, la inflación general anual mostró una moderación significativa, impulsada por una menor inflación tanto en el componente subyacente como en el no subyacente.

“Dentro del subyacente, destacó la primera desaceleración del rubro de servicios tras tres meses consecutivos de incrementos. Por su parte, en el componente no subyacente, los productos agropecuarios registraron una inflación negativa; sin embargo, la inflación del rubro de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentó por cuarto mes consecutivo. Esto sugiere que el nivel de precios de la economía continúa enfrentando presiones derivadas del encarecimiento de los energéticos, aunque su transmisión al componente subyacente permanece contenida”, detalla.

El grupo financiero explica que la moderación de las tensiones geopolíticas en torno al conflicto del Estrecho de Ormuz favoreció una reducción en los precios de los energéticos, pero el recrudecimiento de las hostilidades a principios de julio volvió a presionar al alza las cotizaciones del petróleo.

“A ello se suma la incertidumbre derivada de la revisión del T-MEC y de posibles medidas arancelarias adicionales, factores que mantienen sesgados al alza los riesgos para la inflación”, ahondó.

Objetivo de Banxico

Durante junio pasado, seis entidades se ubicaron fuera del objetivo inflacionario de Banco de México, de 3% +/- un punto porcentual (rango de 2 a 4%); en el límite superior, se colocaron Quintana Roo con 5.39%, Jalisco con 4.54%, Yucatán con 4.15% y San Luis Potosí con 4.08% anual.

Mientras en el límite inferior se ubicaron Tabasco con una inflación de 1.95% y Tlaxcala con 1.30%, siendo los estados con el menor nivel de crecimiento en sus precios al consumidor.

El objetivo prioritario del banco central, que es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional con el apoyo de su política monetaria, se está cumpliendo en la mayoría de las entidades.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor creció 3.37% a tasa anual en el sexto mes de 2026, menor al nivel de 4.32% en igual periodo del año pasado