Viñedos queretanos también quieren aprovechar afluencia mundialista

Querétaro, Qro. Los viñedos locales buscarán aprovechar la afluencia turística del Mundial de futbol, por ello han diseñado paquetes y promociones para atraer al turismo que disfruta de la justa deportiva.

Aunque Querétaro no es una sede mundialista, destaca por su cercanía con ciudades que sí lo son, como Guadalajara y Ciudad de México, explicó el presidente del Clúster Vitivinícola de Querétaro (CVQ), Eugenio Parrodi Wiechers.

"Sin duda el Mundial va a venir a arrojarnos también un nuevo mercado, un nuevo visitante. Si bien Querétaro no es una sede del Mundial, está entre Ciudad de México y Guadalajara; el primer partido de México es el Ciudad de México y el segundo es en Guadalajara, Querétaro está justo a la mitad, entonces, creemos que sí va a haber una llegada importante de visitantes y hemos preparado muchas promociones para que nos visiten", compartió.

En colaboración con la Secretaría de Turismo del estado, el clúster diseñó promociones y estrategias de publicidad para atraer a visitantes. Las casas vitivinícolas, dijo, se están preparando para recibir a un nuevo mercado de turistas extranjeros.

"Sobre todo estar preparados para recibir un nuevo mercado, un nuevo mercado que quizás no habla español, un nuevo mercado que busca experiencias como estas, como vivir una vendimia, (…) quizás no va a ser algo tan planeado para alguien que viene a ver un Mundial, pero de rebote puede ir a una vendimia o visitar viñedos y encontrar la región de vinos más visitada de todo México", apuntó.

Una ventaja es que está en curso la temporada de vendimias, la cual comenzó el 6 de junio y cierra con el Festival del Vino Querétaro (del 16 al 18 de octubre); hay confianza en que esta temporada —que capta casi 40% del enoturismo de todo el año— también será atractiva para el turista que visita el país. Este año la temporada sumará más de 30 vendimias.

Para visibilizar los atractivos de Querétaro, se han colocado espectaculares y pantallas en Ciudad de México y en el propio estado.

El presidente del clúster mencionó que los proyectos vitivinícolas están evolucionando e integran cada vez más servicios a través de hoteles y restaurantes.

Alistan primeras etiquetas con indicación geográfica

También está en marcha el proyecto para lanzar al mercado las primeras etiquetas de vino queretano con la Indicación Geográfica Protegida (IGP), que en marzo del 2025 otorgó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a los vinos de la región vitivinícola de Querétaro.

De acuerdo con la IGP, ocho de los 18 municipios producen vino: Tequisquiapan, El Marqués, Ezequiel Montes, San Juan del Río, Colón, Huimilpan, Cadereyta de Montes y Pedro Escobedo.

La Secretaría de Turismo del estado reporta que la región vitivinícola recibe casi dos millones de visitantes al año y genera una derrama de 4,000 millones de pesos.