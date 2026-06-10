Suspensión de actividades por Mundial, no aplica a empresas privadas: Coparmex

Guadalajara, Jal. Luego que el gobierno de Jalisco informó el pasado martes que, además de las escuelas, también el sector público suspenderá actividades presenciales este 11 de junio debido a la jornada inaugural del Mundial de futbol, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aclaró que dicha disposición no es obligatoria para las empresas privadas.

"Las actividades económicas podrán desarrollarse con normalidad, de acuerdo con las necesidades operativas de cada organización", subrayó el presidente del sindicato patronal en la entidad, Luis Beas.

El gobernador Pablo Lemus informó que este jueves 11 se suspenderán las clases y las actividades presenciales del sector público, con excepción de áreas esenciales como seguridad, protección civil, bomberos y servicios de emergencia, a fin de contribuir a la movilidad y facilitar los desplazamientos durante la jornada en la que, además de la inauguración y el partido de la selección nacional, también se jugará en Guadalajara el partido entre Corea y Chequia.

"Es importante precisar que esta disposición no contempla la suspensión obligatoria de actividades para las empresas y centros de trabajo del sector privado en Jalisco", aclaró el dirigente patronal.

Organización interna

No obstante, considerando las posibles afectaciones en materia de movilidad y los ajustes que muchas familias deberán realizar debido a la suspensión de clases, Coparmex Jalisco recomendó a las empresas considerar algunas medidas de organización interna que contribuyan a mantener la continuidad operativa y faciliten los traslados de sus colaboradores.

Entre otras, el organismo patronal propuso medidas como flexibilidad en horarios de entrada y salida; esquemas de trabajo remoto en aquellas funciones donde sea posible, así como la planeación anticipada de reuniones, entregas y actividades operativas.

Coparmex Jalisco subrayó que se trata de "medidas voluntarias" y deberán implementarse conforme a las características y necesidades de cada empresa.

"El Mundial representa una oportunidad histórica para Jalisco. Por ello, además de atender los retos logísticos que implica un evento de esta magnitud, es importante que las empresas continúen preparándose para aprovechar las oportunidades económicas que generará en sectores como turismo, comercio y servicios", expresó el organismo cúpula del sector privado.