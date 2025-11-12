Hoteles del Caribe mexicano reinvierten en remodelación de habitaciones

Cancún, QRoo.- Además de las inversiones para la construcción de nuevos hoteles, el Caribe mexicano reporta una importante reinversión de capitales en la renovación de la infraestructura hotelera este 2025.

Tan sólo para el 7 de diciembre próximo están programadas las reaperturas de los hoteles Royalton Riviera Cancun y Royalton Hideaway Riviera Cancun, luego de una multimillonaria inversión.

En total se renovaron 1,183 habitaciones y suites, con nuevas propuestas de diseño, tecnología en habitaciones y actualizaciones en mobiliario y acabados; así como 22 restaurantes y bares, además de que se actualizó el centro de convenciones y salones para eventos, orientados a impulsar el segmento MICE en la Riviera Maya.

A ello se suman las casi de 4,000 habitaciones que también cerraron por remodelación durante la actual temporada baja.

Tan sólo en Cancún se reportan 3,109 cuartos cerrados por remodelación, así como otras 296 en el primer cuadro de la ciudad; 143 en Puerto Morelos, además de otras 424 en la zona continental de Isla Mujeres. Es decir, 3,972 cerrados por remodelación.

Entre estos se encuentra la inversión en el hotel SeaDust de Cancún, el cual está invirtiendo tan sólo este año 4 millones de dólares, además de otros 25 millones previos, en remodelación y mejora de sus instalaciones para sostener sus tarifas en categoría de hotel cuatro estrellas para un mercado familiar.

El reporte de Inversión Extranjera Directa al corte del segundo trimestre del año refiere que de los 509 millones de dólares que ha captado la entidad, por lo menos 99 millones corresponden a reinversiones de los capitales que ya operan en el estado.

Muchas cadenas hoteleras decidieron renovar sus instalaciones tanto por la temporada baja del año, como por la necesidad de mejorar de cara al 2026, año en el que se jugará el Mundial de Futbol y por el cual se estima que el Caribe mexicano podría captar hasta 1 millón de visitantes adicionales a los que capta anualmente.