Hoteles de Quintana Roo buscan albergar a selecciones mundialistas en 2026

Cancún, QR. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dio a conocer que algunos hoteles del Caribe mexicano se han ofrecido como campamentos sede para las selecciones que participarán en el Mundial de Futbol 2026.

La decisión de designar a un hotel como sede de una selección corresponde a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la cual privilegiará hoteles o instalaciones ubicados en las ciudades donde se jugarán los partidos, sin embargo, se están haciendo todos los esfuerzos para ser tomados en cuenta, añadió la mandataria.

“Estamos trabajando de la mano con el gobierno federal; tenemos algunas propuestas, se registraron algunos hoteles para ser campamentos base de alguna selección, ahí estamos; sabemos que el Aeropuerto de Cancún será uno de los principales accesos para delegaciones, selecciones y turistas, entonces estamos adelantando una coordinación transversal para que sea Quintana Roo un lugar desde donde se puedan desplazar a todas la ciudades a donde habrá partidos”.

Además de los hoteles, mencionó que se está en búsqueda de que en el Caribe mexicano se logre la realización de uno de los eventos oficiales del Mundial, por lo que se sigue trabajando de manera intensa con la Secretaría de Turismo federal para lograr este objetivo.

Recordó que Cancún es la única ciudad con conexión directa a las 16 ciudades donde se jugarán partidos del Mundial, por lo que ésa es una de las fortalezas con las que se está insistiendo para conseguir alguno de los eventos oficiales de la Copa del Mundo.

Con anterioridad, el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Andrés Reynoso, adelantó que se mantienen pláticas con la FIFA para que Cancún pueda organizar un Fan Fest del Mundial.

El Fan Fest es un espacio organizado por la FIFA en las sedes mundialistas “donde se disfruta de un fabuloso programa de fútbol y entretenimiento con lo mejor del deporte rey y las últimas tendencias en música, cultura y estilos de vida. El FIFA Fan Festival es un auténtico festival de fútbol”, según lo definen los propios organizadores de la justa deportiva.

El sector hotelero de Quintana Roo también está impulsando junto con autoridades estatales la autorización de la FIFA para que se pueda tener uno de estos eventos en Cancún.

rrg