Seguridad y autonomía financiera, prioridades de las ciudades capitales

La nueva mesa directiva de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), encabezada por Javier Díaz González, presidente municipal de Saltillo, estableció como eje prioritario la seguridad pública de los municipios para garantizar el desarrollo social de los territorios.

La ACCM es un organismo que agrupa actualmente a 23 alcaldesas y alcaldes de las principales capitales del país, fundada hace cinco años con el objetivo de “disminuir la curva de aprendizaje” entre las administraciones locales, al ser una red de intercambio de experiencias exitosas.

“La seguridad ni se politiza ni se regatea; es la prioridad de prioridades”, dijo Díaz González durante la XVI Sesión Plenaria celebrada en la Ciudad de México.

En un contexto de crecientes desafíos en materia de violencia, los ediles coincidieron en que sin paz social no es posible garantizar inversión, bienestar ni desarrollo económico en las capitales del país.

“Los alcaldes somos los que vivimos, estamos en la línea frontal de la lucha por el mejoramiento de la seguridad”, afirmó Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí.

La asociación refrendó su “apoyo y respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo”.

Los alcaldes coincidieron en que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es la única vía para recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas, esto ante los cuestionamientos sobre los recientes hechos de violencia ocurridos en el país.

Desafío metropolitano

Los municipios capitales “albergan una alta densidad poblacional y generan una parte sustancial del Producto Interno Bruto (PIB) nacional”, lo que también genera presión sobre sus servicios públicos, pues no sólo atienden a sus habitantes sino a toda la población conurbada que diariamente interactúa en la ciudad.

“En el caso de Oaxaca de Juárez, solamente dormimos en la capital 275,000 personas, pero interactuamos de 08:00 de la mañana a 08:00 de la noche 1.1 millones de personas de los 27 municipios conurbados de la zona metropolitana”, refirió Raimundo Chagoya, presidente municipal.

Esta dinámica, advirtió, implica que las capitales “brindan los servicios públicos, los programas sociales sin ninguna distinción”.

“En este país los municipios dependen aproximadamente 78% del gobierno federal y estatal, y apenas 22% de sí mismos; esto coloca a los gobiernos locales en una posición de vulnerabilidad financiera, pues cualquier recorte o retraso en las participaciones federales impacta directamente en la capacidad de operación y en la prestación de servicios públicos”, explicó Marco Antonio Bonilla Mendoza, alcalde de Chihuahua.

La solución no pasa únicamente por “estirar la mano y solicitar más recursos a la Federación sino también por generar ingresos propios de manera inteligente y eficiente. Y eso se logra cobrando Predial, cobrando traslación de dominio, siendo ingeniosos para generar más recursos propios”.

“Nosotros en el municipio de Chihuahua estamos en una proporción 50/50, el 50% dependemos del gobierno federal y estatal, 50% dependemos de nosotros mismos”. Este equilibrio les ha permitido una mayor autonomía para decidir el destino de sus recursos y mantener un ritmo de inversión pública que no depende exclusivamente de los ciclos políticos o presupuestales del centro del país.

El 25% del presupuesto total del municipio se destina a labores de seguridad pública, lo que representa alrededor de 1,800 millones de pesos anuales.