SCJN valida obligación de telcos de compartir redes

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que las empresas concesionarias de telecomunicaciones están obligadas a compartir su infraestructura.

Al resolver el amparo en revisión 10/2025, promovido por diversas empresas vinculadas al sector de las telecomunicaciones que interpusieron demanda de amparo indirecto contra el sistema normativo constituido por el artículo 139 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y los artículos 3, fracción VIII; 5, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 27 de los Lineamientos para el Despliegue, Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Telecomunicaciones y Radiodifusión, bajo la ponencia de Lenia Batres el máximo tribunal constitucional resolvió confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo a las quejosas.

De acuerdo con el expediente analizado, el juez que conoció del caso negó el amparo al considerar que el sistema normativo impugnado busca la promoción y fomento de la compartición de la infraestructura entre concesionarios, a fin de brindar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en mejores condiciones de competencia y libre concurrencia lo que constituye una finalidad constitucionalmente válida.

La controversia derivaba de la inconformidad de Televimex (filial de Televisa) con la reforma del 2014 a la LFTR que obligó a las empresas declaradas como preponderantes en el sector de telecomunicaciones a compartir su infraestructura con otros operadores, con el propósito de promover una mayor competencia.