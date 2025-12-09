Lectura 2:00 min
Inflación en China se acelera hasta alcanzar su máximo en 21 meses
La inflación anual al consumo de China se aceleró hasta alcanzar su máximo en 21 meses en noviembre impulsada principalmente por los precios de los alimentos; mientras que la deflación en los precios de fábrica se agravó, con tendencias subyacentes que sugieren que la demanda interna sigue siendo débil y que es poco probable que se recupere a corto plazo.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió 0.7% con respecto al año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, lo que coincide con la expansión de 0.7% prevista en una encuesta de Reuters a economistas. En octubre había aumentado 0.2 por ciento.
El repunte de la inflación al consumo se debió principalmente al aumento de los precios de los alimentos que subieron 0.2% anual tras caer 2.9% en octubre.
Sin embargo, la inflación subyacente anual, que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, se mantuvo sin cambios en 1.2% el mes pasado. En términos mensuales, el IPC fue de 0.1% frente a 0.2% registrado en octubre.
La deflación en fábrica también ha persistido en China durante tres años, a pesar de que el gobierno ha intensificado su campaña para frenar el exceso de capacidad industrial y ha pedido a los sectores clave que reduzcan la competencia despiadada. Los últimos datos muestran pocos indicios de recuperación del impulso deflacionista.
El Índice de Precios al Productor (IPP) cayó 2.2% anual en noviembre frente al descenso de 2.1% registrado en octubre. El índice subió 0.1% con respecto a octubre.
La economía china de 19 billones de dólares, impulsada por el apoyo de las políticas y la resistencia de las exportaciones de bienes, está en camino de cumplir el objetivo de crecimiento de Pekín de “alrededor de 5.0%” para el año.
Sin embargo, para fomentar un crecimiento sostenible a largo plazo, los analistas afirman que el gobierno debe estabilizar el tambaleante sector inmobiliario, reducir la tasa de desempleo juvenil y crear una mejor red de seguridad social para fomentar el gasto.
El Politburó, máximo órgano de decisión del Partido Comunista en el poder, se comprometió el lunes a seguir ampliando la demanda interna.