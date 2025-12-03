Reacciones encontradas en Quintana Roo con respecto al aumento del salario mínimo

Cancún, QRoo.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, José Carlos Olvera Silveira, consideró como medida positiva el aumento de 13% al salario mínimo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en términos de justicia social, aunque también expresó su deseo de que una vez alcanzado un mejor nivel salarial en el país, los incrementos no vayan más allá del porcentaje inflacionario anual.

“Nos parece que esto ha sido una gran decisión, sobre todo porque los salarios mínimos sí eran muy bajos; ahora también es cierto que esto no es sostenible a largo plazo, me imagino que más adelante nos iremos ajustando al nivel inflacionario, sería lo lógico cuando se alcance el nivel adecuado”.

Por su parte, el dirigente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Ulises Morales, dijo que el sector que representa está preocupado ante este anuncio, pues es previsible un incremento inflacionario por arriba del 5% en 2026, además de que las empresas constructoras suman ya 15 meses en números negativos en cuanto a su productividad, según el último reporte del Inegi.

“Vemos el tema con mucha preocupación por los efectos que pudiera generar, como el tema inflacionario; pudiera haber un incremento en costos de insumos básicos como el cemento o el acero, y eso se suma al índice negativo en la productividad de la empresas constructoras en los últimos 15 meses, según el Inegi”.

Las representaciones nacionales de Concanaco, Coparmex y Canacintra reconocieron el avance de la reforma laboral al considerar gradualidad en la reducción de horas de trabajo, sin embargo, alertaron que las mipymes serían las afectadas, al castigarlas con mayores cargas fiscales por incentivar la contratación, que conllevaría a despidos.

En un comunicado de prensa, Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ratificó el acompañamiento al objetivo planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum de alcanzar para 2030 un salario mínimo equivalente a 2.5 veces el valor de las canastas alimentaria y no alimentaria.

No obstante, “para sostener esa ruta, consideramos indispensable realizar una observación continua del mercado laboral, la inflación y el crecimiento económico, a fin de evaluar cada año la pertinencia de los ajustes y garantizar estabilidad para las empresas y el empleo formal”, señaló.