Querétaro se mantiene como quinto productor de autopartes en México

Querétaro, Qro. La producción de autopartes sumó un valor de 6,191 millones de dólares en Querétaro, entre enero y agosto del 2025, representa una participación de 7.8% que lo mantienen como el quinto productor en el país, de acuerdo con datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

En el Bajío, tiene la segunda posición después de Guanajuato que agrupa 13.7% de la producción de autopartes y que es el segundo lugar nacional, solamente después de Coahuila que lidera la lista.

Querétaro se ha consolidado entre los principales productores de autopartes en el territorio mexicano, además de representar un importante nodo para la industria en el Bajío, explicó el director general de la INA, Gabriel Padilla Maya.

“Es de los estados que -en el primer semestre de este año, de lo que reporta Inegi- no ha perdido participación en la producción. (…) Querétaro se consolida en el quinto productor del sector, representa un nodo muy importante en el Bajío, por la posición geográfica que tiene”, compartió.

Un ejemplo de la participación que está teniendo Querétaro en la industria, refirió, es que se ha convertido en un punto de encuentros de negocios, de vinculación y de exposiciones para fortalecer la cadena de suministro.

“Y la prueba es que los principales congresos para fortalecer la cadena de suministro están dándose aquí en Querétaro, ruedas de negocio, encuentros, congresos, exposiciones como Meximold, como el propio International Automotive Industrial Supply que realiza la INA. (..) Creo que la apuesta es ir pensando por qué no crecer el marco del centro de convenciones y de exposiciones, la capacidad instalada de Querétaro para albergar convenciones y exposiciones industriales de mayor magnitud para que no pierda Querétaro esa posición privilegiada que hoy tiene y que tiene una ventaja en comparación con otros estados”, expresó.

En entrevista el directivo habló de la posición que mantiene Querétaro entre los principales productores de piezas automotrices, frente al difícil contexto que ha vivido la industria en el 2025.

Año complejo para la industria

Este año la industria automotriz ha enfrentado un complejo escenario, debido a los efectos de la política arancelaria de Estados Unidos y una desaceleración económica, no obstante, el impacto en la industria de autopartes ha sido menor al esperado inicialmente, explicó el director general de la INA.

Si bien la industria de autopartes se ha visto afectada, destacó que la presión arancelaria ha sido menor que en la industria terminal.

“Sí es un año muy complejo para toda la industria automotriz, en especial también para autopartes, aunque autopartes -dentro de esta presión por aranceles, hoy estamos a diferencia de la industria terminal que sigue siendo afectada por los aranceles del 25%, tanto en ligeros como en vehículos pesados, y que persisten también para toda la industria la presión por aranceles de acero y aluminio”, expuso.

No obstante, la producción de autopartes -dijo- continúa, aunque se estima una reducción de un dígito, que estaría por debajo de la estimación que tenía la industria a principios de año (-10 por ciento).

Al respecto, mencionó la fuerte integración que existe entre la industria automotriz y autopartista mexicana con Estados Unidos y, en general, con Norteamérica, por lo que cualquier variación y expectativas sobre los cambios de producción de las ventas de automóviles -ahondó- impacta en las cadenas de suministro.

Aún con ese clima, añadió, la producción sigue y la industria estima cerrar el año con un valor de aproximadamente 120,000 millones de dólares, manteniéndose como el cuarto productor mundial de autopartes.

Ante la integración regional de la industria, ahora los retos serán disminuir el grado de incertidumbre, en ese punto, el sector ve una oportunidad en la próxima revisión del T-MEC, un proceso que prevén sea complejo y posiblemente implique el endurecimiento de las reglas de origen.

“Para nosotros tener un acuerdo comercial vigente es fundamental para tener las reglas claras del juego de la relación comercial y, sobre todo, para pensar que la competencia no es entre México y Estados Unidos, no es México y Canadá frente a Estados Unidos, o entre los tres países, sino es la competencia regional de Norteamérica frente a Asia y frente a Europa, con la que podamos encontrar nuevas oportunidades sobre todo en la parte de componentes de alta tecnología que hoy ha sido un motor para México”.

A nivel nacional, cinco entidades federativas son los principales productores de autopartes del país y agrupan 58.5% del valor de enero a agosto del 2025: la primera posición la tiene Coahuila (15%), siguen Guanajuato (13.7%), Nuevo León (13.2%), Chihuahua (8.8%) y Querétaro (7.8%), precisan datos de la INA.