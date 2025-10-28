Querétaro va por la integración de más sectores al sistema de economía circular

Querétaro, Qro. El modelo de economía circular de Querétaro tiene el propósito de migrar a más ramas, entre ellas, la turística, la restaurantera y al sector primario, de acuerdo con el subsecretario de Medio Ambiente, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado, Ricardo Javier Torres Hernández.

La finalidad es ir incorporando a todos los sectores de la economía local en este modelo, que se ha convertido en una política estatal e inició con un enfoque en actividades industriales.

Desde el año 2020 comenzó la planeación del Sistema de Economía Circular de Querétaro (SECQ) y en el 2021 arrancó con la fase 0, es un sistema que emprendió la Sedesu en coordinación con el Clúster Automotriz de Querétaro, recapituló el subsecretario durante su participación en el Co2 & Circular Economy Business Summit 2025, encuentro que coordina el clúster.

“Los esfuerzos que hacemos con el clúster van empujando que todos los sectores se vayan (sumando), estamos por empezar con la industria restaurantera, con la industria turística, con el sector primario, modelos de economía circular que hoy son una realidad en el sector industrial, pero que ya es momento de que empiecen a migrar a otros sectores de la economía formal de Querétaro”, explicó.

Como parte de la estrategia sexenal, se busca poner en marcha un modelo completo de economía circular que marque el trayecto del estado.

El modelo local inició a partir de la sensibilización, primero, de las grandes empresas y en seguida, involucrando a cadenas de proveeduría, a micro, pequeñas y medianas empresas y a ciudadanos.

“Cada año le agregamos un ingrediente más al modelo de economía circular que estamos construyendo. A la par construimos un modelo económico de financiamiento a los proyectos que dé oportunidad al desarrollo de los mismos”, apuntó.

La política de economía circular que diseña el gobierno federal, añadió, complementará las acciones que se han realizado desde el escenario local; dijo que puede llegar a ser anticompetitivo que este modelo no se implemente en otras entidades, debido a que en Querétaro -en la mayoría de los procesos industriales de la economía local- no se controla completamente el ciclo de vida de un producto.

Por ese motivo, precisó, la iniciativa estatal inició con sectores que tienen un ciclo de vida completo en el estado, como lo son los residuos de construcción y demolición, para los cuales se emitió una norma técnica; adelantó que próximamente trabajarán sobre una iniciativa de reutilización de los neumáticos.

En tanto, pugnó por un modelo en el que todos los actores que participan -en producción, distribución, utilización de material o producto- tengan vías de financiamiento para que ese insumo se reinserte (al final de su primer ciclo de vida útil) en una cadena productiva, lo cual añadió- ofrece oportunidades de negocio y pone a Querétaro en el centro de estos esquemas; acotó que para materializarse la economía circular tiene que ser un negocio, sino se quedaría en un esquema de reciclaje

Dado que el estado cuenta con una ley de economía circular, la incursión de este sistema en otros sectores podría significar ajustes legislativos o normativos para alinearse.

Tras casi cinco años del surgimiento del SECQ, actualmente involucra a 330 empresas e instituciones que han gestado más de 400 iniciativas de economía circular, además de integrar a una comunidad de 700 personas capacitadas, compartió el CEO de Galnik – y expresidente del Clúster Automotriz de Querétaro-, Renato Villaseñor Mendoza.

En la compañía que dirige, añadió, revisaron sus prácticas para identificar cómo ser más eficientes y aprovechar mejor los recursos, sumado al aprendizaje colectivo que propicia el sistema estatal.

El director general de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible, de Semarnat, German Ruiz Méndez, habló de la participación que tiene Querétaro en la economía circular como una de las entidades referente; aunado a la política pública que desarrolla el gobierno federal para incorporar a la economía circular, dado que por primera vez se le reconoce como un proyecto estratégico en el Plan Nacional de Desarrollo, además de incluir una agenda ambiental de largo alcance y trabajar en una propuesta de ley en la materia.

Encuentro de negocios

En este contexto, el 28 y 29 de octubre se lleva a cabo la segunda edición del Co2 & Circular Economy Business Summit 2025, un punto de reunión para el modelo de economía circular, por medio de paneles, conferencias y encuentros de negocios.

Durante la inauguración, el director del Clúster Automotriz de Querétaro, Daniel Hernández Camacho, destacó que la entidad es reconocida por implementar estrategias de circularidad y descarbonización.