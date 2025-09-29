IP desarrolla 437 iniciativas de economía circular en Querétaro

Querétaro, Qro. En total 385 empresas e instituciones han desarrollado 437 iniciativas de economía circular, generando ahorros anuales de 1,001 millones de pesos.

De esas unidades, 330 son empresas y 55 son instituciones que operan en la entidad y que se han sumado al Sistema de Economía Circular de Querétaro (SECQ), que se implementa desde el 2021.

Como parte de esa estrategia, el estado tiene el objetivo de transitar hacia una economía circular y baja en emisiones contaminantes, externó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero.

“Hemos estado trabajando para reducir las emisiones a través de la economía circular, el reúso de los residuos, hemos logrado involucrar a 385 empresas o instituciones a través de 437 iniciativas de economía circular, (…) nos han permitido generarles ahorros a las empresas por más de 1,000 millones de pesos, pero no es el ahorro en lo económico, es el impacto ambiental que tienen estas iniciativas de economía circular”, mencionó.

Por medio del sistema -que coordinan el Clúster Automotriz de Querétaro y la Sedesu- se establecieron 39 mecanismos de economía circular y 721 personas fueron capacitadas en esa materia.

Además del ahorro económico, enlistó, el sistema ha propiciado ahorros en recurso: 3 millones de metros cúbicos de agua que equivalen al consumo anual de 14,000 hogares; 30,000 GWh de energía, equivalente al consumo de 15,000 hogares; se redujeron poco menos de 1 millón de toneladas de CO2, equivalentes a las emisiones de 202,275 automóviles al año.

“Los proyectos que las empresas han propuesto, estas 437 iniciativas, permitirán durante la vida del proyecto ahorrar 747,000 toneladas de materiales y residuos que es lo que equivale a lo que prácticamente producen 2 millones de personas. Es un esfuerzo que estamos haciendo, hemos logrado a través de políticas ambientales promover el desarrollo económico para mejorar la calidad de vida”, declaró.

La economía circular, de acuerdo con el SECQ, consiste en implementar una nueva economía circular (y no lineal) que esté basada en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía; de esa manera, el valor de los productos, los materiales y los recursos permanezca en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos.

De acuerdo con la administración estatal, uno de los retos que se ha planteado el estado en materia de medio ambiente e infraestructura sostenible, es reducir la tasa de crecimiento de las emisiones de CO2, con una tendencia de 8% para el 2027.