Puebla sí tendrá anuncios de inversión para cierre del 2025: Sedetra

Puebla, Puebla. La entidad poblana recibirá nuevas inversiones antes de concluir este 2025, por lo que en este mes de noviembre se harán los anuncios, sobre todo para el Polo de Desarrollo en el municipio de San José Chiapa, donde está la planta automotriz de Audi.

En este sentido, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui comentó que evalúan el catálogo de posibles empresas que llegarán al Polo de Desarrollo llamado Capital de la Tecnología y Sostenibilidad.

Contrario a lo que dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respecto a que no habría más inversiones en el resto del presente año, el titular de la Sedetra ahondó que una decisión de ese tipo no es fácil y rápida para las empresas, porque deben evaluar distintos factores para concretar un proyecto.

No obstante, resaltó que Puebla es atractiva para empresas manufactureras de los sectores textil, automotriz, alimentos y en los últimos años para las generadoras de energías renovables.

Sobre el Polo de Desarrollo Económico de Puebla, hay compromisos de inversión por 2,100 millones de pesos, como anunció en septiembre Víctor Gabriel Chedraui.

Inversiones en Polo de Desarrollo y zonas industriales

Bajo este contexto, él mismo reiteró que será en este mes que el gobernador Alejandro Armenta Mier esté haciendo los anuncios de inversión, ya que están por cerrar las pláticas con las empresas, algunas para el Polo de Desarrollo y otras para las zonas industriales de Puebla.

Por lo anterior, puntualizó, hay garantía de que Puebla cerrará con anuncios de inversión en la recta final del 2025 y que el próximo año se materialicen con operaciones de algunas.

“Puebla tiene amplias ventajas competitivas en ubicación estratégica, la conectividad carretera y ferroviaria, la mano de obra calificada y el potencial de innovación tecnológica”, destacó.

Agregó que, para acelerar el crecimiento económico de Puebla, los incentivos fiscales serán fundamentales para atraer nuevas empresas.

Explicó que el gobierno del estado va encaminado a diseñar un plan que garantice que los empresarios tomen una decisión y vean la importancia de establecerse en Puebla por las ventajas que se tienen en materia logística al ser lugar de paso del sur al centro del país y viceversa.

Indicó que en la Sedetra dan seguimiento a cada proyecto de inversión, algunos de corto y otros de mediano plazo.