Industria 4.0 en Puebla debe empezar por el sector automotriz: Sedetra

Puebla, Pue. La implementación de la industria 4.0 tiene que empezar por el sector automotriz, con la actualización de tecnologías de la información que implica el desarrollo de aplicaciones, consideró el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui.

Puntualizó que en la entidad poblana la industria automotriz es el motor de la economía local, pero apenas está en la industria 2.0.

Bajo este contexto, expuso que las autoparteras Tier 1 y 2, están dando “pasos cortos, pero seguros” para estar en un segundo nivel de la industria, lo cual no obedece a una falta de plan estratégico.

Afirmó que la cadena de proveeduría local ha mejorado en tecnologías e infraestructura, porque va de la mano con temas logísticos que no se deben descuidar.

Consideró que se requiere trabajar en certificaciones que, al menos, en el clúster automotriz de la zona centro que integran Puebla-Tlaxcala, se tiene un plan para llevar a los socios al objetivo de la industria 4.0.

Puntualizó que no se trata de culpar a la industria automotriz, pero sí tiene las condiciones para llegar al nivel 4 de tecnología, “todo depende de que se enfoque en temas de movilidad de productos y seguridad”.

Parques industriales deben considerarse

También, Gabriel Chedraui consideró que los parques industriales tienen que mejorar en infraestructura y el uso de las tecnologías para ser atractivos para las inversiones.

Indicó que también en los estados la mayoría de las empresas no cumplen con la aplicación de la industria 4.0, situación que tampoco se trata por falta de voluntad o recursos económicos sino de un plan estratégico.

Reiteró que si la industria automotriz encabezada por Volkswagen de México y Audi, con 7,000 y 4,100 empleados, respectivamente, dan pasos firmes hacia la industria 4.0, entonces el resto de la cadena de proveeduría, con 120 empresas que tienen 65,000 empleados, seguirán el camino.

Consideró que el gobierno del estado puede trabajar con ese sector para impulsar la migración hacia otro nivel de tecnología, lo cual puede atraer más inversiones sobre todo en TI, ya que es la forma de que las empresas tengan esa oportunidad de crecer en competitividad.

No obstante, admitió que se requiere toda una planificación para ver los resultados a mediano plazo en el sexenio, porque la industria 4.0 requiere hacer ajustes en procesos productivos.