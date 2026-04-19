Proyectan crecimiento sostenido en la industria aeroespacial de Querétaro

Querétaro, Qro. La industria aeroespacial del estado podría crecer 14% durante este año, en línea con el avance del 2025, compartió la directora del Aeroclúster de Querétaro, Nancy Casares González.

En los últimos años la industria local ha mantenido un crecimiento sostenido y las proyecciones son optimistas al mantener una estimación de dos dígitos.

El desarrollo de esta industria demanda requerimientos de proveeduría e incluso la formación de nuevos proveedores. Ante esa tendencia el clúster -que integra 72 miembros- trabaja en la diversificación de la cadena de suministro.

Por tanto, están generando un mapeo de los proveedores que hay en el país y en la región, con el propósito de vincular la demanda con la oferta. En esta búsqueda de capacidades también trabajan con compañías automotrices o médicas que se están diversificando.

La directora del clúster reconoció que el sector también debe trabajar en estrategias de sustentabilidad, ante los compromisos globales de la industria en la reducción de las emisiones de carbono; en ese sentido, están buscando que la industria local se sume a las iniciativas estatales en la materia.

De forma adicional y ante los planes de crecimiento de la industria, las empresas demandan talento especializado; en esta vertiente el clúster apuesta por fomentar la capacitación del capital humano, así como mapear las necesidades de talento y articularlas con la academia.

En la actualidad el Aeroclúster tiene 72 miembros, entre empresas de la industria, instituciones educativas, dependencias y centros de investigación.

Es una industria que está fortaleciendo sus capacidades productivas, en el estado tiene presencia en actividades de diseño, manufactura de piezas, pruebas, ensamble, manufactura avanzada y mantenimiento, describió el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero.

Grandes y medianas empresas aeroespaciales mantienen planes de inversión en la entidad.