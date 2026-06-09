Producción de autopartes creció 9.9% en Querétaro en el primer trimestre

Querétaro, Qro. La producción estatal de autopartes sumó 2,448 millones de dólares en el primer trimestre del 2026 y creció 9.96% respecto al mismo periodo del año anterior, reporta la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Con ese valor, Querétaro contribuyó con 7.8% de la producción nacional, manteniéndose como el quinto mayor productor.

Los primeros cuatro sitios los conservan Coahuila que aportó 15.6%, Guanajuato con 13.7%, Nuevo León con 13% y Chihuahua con 8.5 por ciento.

La región Bajío, en la que está Querétaro, logró una producción trimestral de 11,267 millones de dólares, representó un avance anual de 9.88 por ciento.

Mientras que la región norte alcanzó casi 13,671 millones de dólares, creció 8.52 por ciento. Y la región centro produjo 4,656 millones de dólares que representaron un aumento anual de 10.38 por ciento.

Los estados del norte sostuvieron el liderazgo en la producción mexicana de autopartes, debido a que concentraron 43.8% de la producción de enero a marzo; enseguida, el Bajío agrupó 36.1%; y, el centro, 14.9 por ciento.

En el país la industria de autopartes alcanzó un valor de 31,185 millones de dólares en el primer trimestre del año, estableciendo un máximo histórico entre los años de registro.

Respecto al 2025, significó un avance de 9.58%, pero al compararlo con el mismo lapso del 2024 creció 0.49 por ciento. Solamente en marzo, la producción nacional creció 7.93%, precisó la INA.

El sector registra un mayor dinamismo desde mayo del año pasado, luego del menor ritmo de los primeros meses del 2025.

La tendencia del año en curso se vincula con el comportamiento macroeconómico que está teniendo Estados Unidos, explicó el gerente de Estudios Económicos de la INA, Julio Galván; estimó que las cifras de abril y de mayo mantengan una buena tendencia, debido a que están aumentando los volúmenes de venta en el país vecino.

La industria mexicana del sector produce principalmente partes eléctricas, transmisiones y embragues, así como telas, alfombras y asientos, también, partes para motor y los motores a gasolina.

Sexto en inversión de autopartes

Al ser uno de los principales productores de autopartes del país, Querétaro también sobresale en la atracción de inversión extranjera directa (IED) en el ramo.

Del 2018 al primer trimestre del 2026 la entidad recibió 1,243 millones de dólares de IED de autopartes, concentró 5.7% de la inversión que captó el país, y se colocó en el sexto lugar.

En los primeros cinco lugares se colocaron Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Estado de México, reportó la INA con datos de la Secretaría de Economía.