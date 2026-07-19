PETA Latino urge a Quintana Roo crear el primer santuario costero de delfines en México

Cancún, QRoo.- La organización internacional Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) Latino solicitó a los gobiernos de Quintana Roo y federal la construcción del primer santuario costero de delfines en el país, como complemento a la recién aprobada Ley Mincho.

La ley prohíbe la cría de nuevos delfines en cautiverio, los espectáculos con trucos, los “nados con delfines” y su mantenimiento en tanques de concreto. Los ejemplares que actualmente viven en ese tipo de espacios podrían permanecer así hasta el final de su vida si no se hace nada al respecto.

Ante ello, PETA Latino considera indispensable crear un espacio especializado donde estos mamíferos marinos puedan concluir su vida en condiciones más cercanas a su hábitat natural.

El santuario propuesto sería un área protegida en el mar de Quintana Roo, con amplias zonas de nado libre, posibilidad de cazar de forma natural, interacción social con otros delfines y atención veterinaria especializada, sin obligación de realizar shows ni interactuar con turistas.

“Los delfines son seres altamente inteligentes y sociales. En su hábitat natural nadan hasta 100 kilómetros al día, viven en grandes manadas y se comunican constantemente. En tanques pequeños sufren estrés crónico, problemas de salud y una esperanza de vida considerablemente menor”, señaló la organización en su campaña.

Quintana Roo, sitio estratégico

Cerca del 50% de todos los delfinarios de México se concentran en Quintana Roo, principalmente en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. Esta realidad posiciona al estado como el lugar ideal para dar un paso hacia la vanguardia en protección de mamíferos marinos y reconversión turística sostenible.

Según PETA, muchos delfines en parques marinos presentan quemaduras solares por piscinas poco profundas, heridas por incompatibilidad con otros animales, úlceras, daños dentales y comportamientos anormales derivados del estrés. Mientras que en libertad pueden vivir más de 40 años, en cautiverio su longevidad se reduce drásticamente.

La creación del santuario no solo representa un acto de bienestar animal, sino también una oportunidad económica para el estado: fortalecer la imagen de Quintana Roo como destino de turismo responsable, atraer visitantes interesados en ecoturismo ético y generar empleos especializados en manejo de santuarios marinos, investigación y conservación.

La petición ya se encuentra activa y cualquier persona puede firmarla de forma gratuita en el sitio web de PETA Latino.

Con esta iniciativa, la organización busca que Quintana Roo no solo cumpla con la nueva legislación, sino que se convierta en líder nacional en el cuidado ético de la vida marina, alineándose con las tendencias globales de turismo sustentable y responsabilidad ambiental.