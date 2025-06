Delfinarios: condenados a cerrar, pero paulatinamente

Cancún, QRoo.- La aprobación de la reforma al 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre condena al cierre definitivo de los delfinarios en México, pero no manera inmediata, sino conforme vaya concluyendo el ciclo de vida de los actuales mamíferos marinos que ya poseen estos negocios.

Lo anterior derivado del respaldo de México a las iniciativas de Costa Rica y Chile para la protección de los delfines, mediante la prohibición de la industria de delfinarios que mantiene en cautiverio de por vida a estos animales y los somete a reproducción forzada.

El cierre de estos espacios al término de la actual generación de mamíferos en cautiverio fue confirmado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama:

“Como saben se aprobó la prohibición de reproducción de delfines, México se sumó a esta iniciativa de Costa Rica y de Chile y será la última generación”.

La reforma tiene impacto particular en Quintana Roo que posee 17 de los 34 delfinarios que existen en el país.

En reacción, la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos que agrupa a los delfinarios del país asegura que esta reforma no prohíbe la operación de centros con mamíferos marinos ya existentes, siempre que estén debidamente registrados, aunque al no poder reproducirlos ni capturar más ejemplares tienen ya un periodo limitado de vida, además de no poder realizar más espectáculos con ellos.

La asociación añade que prohibir la reproducción sin fines de conservación es contraproducente, pues consideran que se impide el manejo ético y científico de los animales bajo cuidado humano, afectando su bienestar y contradiciendo principios legales nacionales e internacionales. Los ejemplares actuales podrán vivir su vida completa.

La reforma aprobada garantiza que estos animales no serán trasladados ni separados, respetando su bienestar y vínculos sociales.

En entrevista previa, el secretario de Ecología y Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera, adelantó que previo a la aprobación de esta reforma, en el estado se había comenzado meses atrás a delinear la ruta técnica y jurídica de lo que se perfilaba ya desde inicios de este año como la inminente prohibición de delfinarios en México tras las reformas al artículo cuarto constitucional que expresamente prohibe la utilización de ejemplares de vida silvestre en espectáculos con fines de lucro.

“Sí, llevamos un trabajo desde hace tiempo, trazando rutas tanto jurídicas como técnicas y voy a hablar a título personal, los delfinarios deben ya migrar a un esquema en el que tienen que entender que no deben ya capturar, ni comprar, ni reproducir mamíferos marinos”, expuso el funcionario.

Al preguntársele si los delfinarios están condenados a su cierre definitivo en México al prohibirse la reproducción de mamíferos en cautiverio y los espectáculos que lucren con estos, el secretario respondió:

“No inmediatamente, pero sí vamos focalizando el punto hacia allá; creo que es un tema de cada vez más resonancia el hecho de que los mamíferos no deben vivir en cautiverio y justamente Mincho, trajo esto de nuevo a colación”.

Mincho es el delfín viralizado en redes sociales en marzo pasado durante un espectáculo dentro del hotel Barceló de la Riviera Maya, el cual fue captado al momento de realizar un salto acrobático que termina fuera del estanque, con el delfín impactado en el pavimento.

A partir de este hecho, la Profepa clausuró el delfinario y los grupos ambientalistas reiniciaron sus exigencias de aprobar la iniciativa de ley que estuvo desde 2022 congelada en el Senado, pero aprobada la semana pasada para su entrada en vigor en próximos días.