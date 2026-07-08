Expuestas a Trump, casi 20,000 mdd de exportaciones españolas

Las tensiones entre Estados Unidos y España a cuenta del gasto en Defensa que el Gobierno se niega a aumentar a 5% han desatado un nuevo marco de incertidumbre para las relaciones comerciales entre ambos países, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazase con detener "completamente" el comercio entre ambos países.

Desde el Gobierno han respondido mandando un mensaje de tranquilidad, al entender que Trump no puede "singularizar" las relaciones comerciales con un solo Estado miembro de la UE, en línea con lo que defendió la propia Comisión Europea tras las amenazas pasadas del presidente estadounidense. A pesar de ello, las ventas de las empresas españolas en Estados Unidos podrían resentirse de forma considerable en los próximos meses, a la espera de confirmar si las amenazas de Trump terminarán materializándose de alguna forma.

El año pasado, en medio de las tensiones arancelarias desatadas por Trump tras el Día de la Liberación, las empresas españolas exportaron bienes a Estados Unidos por valor de 16,716 millones de euros (7,675 millones de dólares). Una cifra más reducida que en ejercicios anteriores, aunque las ventas iniciaron el 2026 creciendo moderadamente. Por ello, todo parecía indicar que este ejercicio cerrarían por encima de los 17,000 millones de euros (19,427 millones de dólares) de nuevo.

España exporta a Estados Unidos, sobre todo, productos de alimentación. Así, las ventas podrían resentirse especialmente para sectores como el del aceite de oliva, el vino o el jamón.

También los bienes de equipo, como la maquinaria industrial y otras herramientas no destinadas al consumidor final; los componentes para la fabricación de automóviles; y las manufacturas de consumo podrían quedar especialmente afectadas por una paralización total de las relaciones comerciales con EU. Fuentes de Moncloa señalan que Estados Unidos sería el país más perjudicado si Trump decide cortar la relación comercial con España. Ello es debido a que el país norteamericano tiene un saldo positivo en la balanza comercial, al ser sus exportaciones de mayor valor.

En concreto, el año pasado las empresas estadounidenses vendieron en España mercancías por valor de 30,174 millones de euros (US34,482 millones), lo que arrojó un saldo en favor del país liderado por Donald Trump de 13,458 millones de euros (US3,951 millones) en la balanza comercial.

Este superávit, además, ha ido ampliándose en los últimos años, pasando de sólo 386 millones (US441 millones) en 2018 a los 13,458 millones (US3,951 millones) de 2025, lo que pone en evidencia que EE.UU. se vería especialmente afectado por la anulación de las relaciones comerciales entre ambos países.

Es la segunda vez que Trump ordena al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que suspende el comercio con España por su negativa a comprometerse con el nuevo objetivo de gasto en defensa de la Otan, fijar en 5% del PIB. Sin embargo, tras su primera promesa de este tipo en marzo, el comercio entre ambos países continuó con normalidad.

"España no está de acuerdo con nada, y no se la debería tener en cuenta", le dijo Trump al secretario general de la Otan, Mark Rutte, quien más tarde intentó calmar la tensión afirmando que España "dio un paso enorme el año pasado" al aumentar su gasto a 2%, aunque añadió que "todavía hay cuestiones que debemos resolver".

"No quiero hacer ningún tipo de comercio con ellos, ¿de acuerdo?", dijo Trump, dirigiéndose a Bessent, quien respondió: "Sí, señor". Trump añadió entonces: "Hazlo inmediatamente. Ni siquiera hables con ellos. Son un caso perdido. Son mala gente (...). Ganan mucho dinero a nuestra costa, y nos aseguraremos de que ganen mucho menos". La oficina del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en un comunicado que tomaba las declaraciones de Trump "con tranquilidad y normalidad" y que no tenía intención de alterar las "magníficas" relaciones que mantenía con Washington.

Señaló que España tenía un déficit comercial con EU y que los lazos económicos los forjaban las empresas privadas y no los Gobiernos, y añadió que como parte de la unión aduanera y comercial, no se podía señalar a ningún miembro de la UE en particular. (con información de Reuters)