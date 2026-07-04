Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026: Todo lo que habrá en su 9ª edición

El pulque, el mezcal y la cocina mexicana volverán a reunirse en una misma sede con la llegada del Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026, que celebrará su novena edición los días 4 y 5 de julio en Doméstico, ubicado en Av. Nuevo León 80, colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México.

El encuentro se realizará en un horario de 12:00 a 20:00 horas y tendrá como eje temático “Expresión Creativa del Maguey”, una propuesta inspirada en el burrito pulquero, figura ligada al México rural, al trabajo en el campo, a los caminos del maguey y a la memoria popular.

Para esta edición, el festival no solo reunirá bebidas tradicionales y gastronomía típica, también integrará talleres, exposiciones, dinámicas participativas y una zona de artesanías. La intención es que los asistentes puedan acercarse a productores, cocineras, maestras y maestros mezcaleros, artesanos y emprendedores para conocer el origen de cada producto y las historias que hay detrás de sus propuestas.

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Uno de los grandes protagonistas será el pulque, bebida emblemática del maguey que estará presente en distintas versiones naturales y curadas. Entre los sabores que se podrán encontrar habrá mango, apio, pistache, piñón, fresas con crema, avena y vino tinto.

El mezcal también ocupará un lugar central dentro de la experiencia. La oferta incluirá variedades como arroqueño, espadín, tobalá, tepeztate, cuishe, madre cuishe, cedrón, jabalí, mexicano y coyote. Además, habrá cremas y curados de mezcal con sabores como mazapán, café, coco, chocolate, pistache, zarzamora, moka, maracuyá, mango, tamarindo, piña, limón, mandarina, nuez, sandía y guanábana.

La parte gastronómica estará enfocada en antojitos y platillos de cocina mexicana. Entre las opciones habrá tlayudas, birria, quesabirrias, tacos de costilla, chorizo, chistorra, aguja, longaniza, cecina enchilada, cecina natural y flautas de cerdo, papa, pollo o res.

Además de comida y bebidas, el festival contará con una zona de artesanías y productos mexicanos elaborados en textil, plata, barro, talavera, madera y cerámica. También habrá productos gastronómicos para llevar, como chapulines, ajo negro, pan de pulque, mole, salsas, carne seca, ajillo, quesos y chocolate amargo.

Talleres y actividades del Festival del Pulque 2026

Como parte de su programación, el festival ofrecerá talleres creativos para todas las edades, inspirados en el burrito pulquero, el maguey y la cultura pulquera. Estos talleres estarán incluidos con la entrada, serán de cupo limitado y estarán a cargo de Serendipias de Mariela Corona.

El programa contempla actividades como Fiesta del maguey, Burrito como llavero, Burrito de juguete, Burrito en jícara, Burrito en yeso, Burrito lotería, Burrito orejitas creativas y Burrito en manta.

Además, habrá una mini exposición titulada “El burrito en la cultura mexicana”, una muestra visual y fotográfica sobre el México pulquero de antes y la relevancia del burro en la vida rural, los mercados, los caminos y la cultura popular.

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Otra de las experiencias será “La ruta del maguey”, una dinámica interactiva en la que los asistentes podrán recorrer los stands, conversar con los expositores, descubrir pistas y aprender más sobre el maguey. Quienes completen la ruta recibirán un boleto extra para participar en la rifa.

También se realizará un mural vivo colaborativo del burrito, una pieza artística que será intervenida por los visitantes durante el festival. Cada persona podrá dejar color, trazos, símbolos o palabras relacionadas con aquello que el burrito ha cargado en la historia de México: el campo, los caminos, el trabajo, el alimento, la tradición y la memoria.

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival del Pulque 2026?

El festival contará con tres formas de acceso. El registro en línea con pago el día del evento tendrá un costo de 60 pesos, sujeto a disponibilidad de actividades y posible tiempo de espera. La compra de boleto en línea también costará 60 pesos y permitirá garantizar el acceso a las actividades disponibles sin tiempo de espera. En taquilla, el boleto tendrá un costo de 80 pesos, también sujeto a disponibilidad.

La entrada incluye jicarita de bienvenida para degustar mezcales y pulques, elección de un taller entre las opciones disponibles, participación en el mural vivo colaborativo, acceso a la mini exposición, participación en la ruta del maguey, presencia de más de 25 maestras y maestros mezcaleros, más de 20 curados de pulque, zona gastronómica y un boleto para la rifa de mezcales y artesanías.

Con esta novena edición, el Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal busca celebrar el sabor, la creatividad y la memoria del México tradicional desde una mirada familiar, cultural y gastronómica. Bajo el concepto “Como y bebo, luego me subo al burrito”, el encuentro propone una forma de volver al maguey no solo como bebida, sino como raíz, oficio, comunidad y patrimonio vivo.

El registro y compra de boletos estarán disponibles en www.adelitasempresarias.com.