Venezuela avala nuevas reglas para atraer inversión energética

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el reglamento que implementa la Ley de Hidrocarburos. El documento contiene los aspectos precisos para aplicar la Ley de Hidrocarburos, que fue aprobada en enero.

Con la firma del reglamento, el Gobierno dijo que esta medida busca agilizar las operaciones, actualizar la normativa y atraer inversión al sector de petróleo y gas. "Este reglamento que se adapta a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos es para convertir las reserva de Venezuela en el desarrollo de nuestro país. Venezuela potencia energética es nuestro objetivo y aquí habrán los recursos también para la recuperación y la reconstrucción de nuestra patria, luego del doblete sísmico del 24 de junio", anotó Rodríguez. Sobre la firma del reglamento, la Ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, aseguró que el documento se da después de un trabajo conjunto con los sectores productivos vinculados al sector hidrocarburos para recoger las inquietudes de estos.

"Este reglamento que va a ordenar e instrumentar, dar el control para la aplicación correcta de la ley. Estamos abarcando todo lo que es la cadena de valor de los hidrocarburos", añadió Henao.