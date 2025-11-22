Licencia permanente: amplían plazo para tramitarla, estas son las fechas clave

Las autoridades de la Ciudad de México anunciaron que se extiende el plazo para tramitar la licencia permanente de conducir. Originalmente, el programa estaba previsto para concluir el 31 de diciembre de este año, según la Ley de Ingresos de la capital; sin embargo, hubo algunos cambios.

¿Hasta cuándo se extendió el plazo?

Frente a la alta demanda ciudadana, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que se podrá hacer el trámite durante todo 2026 sin que suba el costo; sólo toma en cuenta que es un trámite únicamente aplica para personas con domicilio en la Ciudad de México y es válido para automóviles, no para motocicletas.

Para facilitar el acceso, se ampliaron los horarios de atención en los módulos: los centros operarán de 09:00 a 21:00 horas, incluyendo oficinas de la Secretaría de Movilidad (Semovi), tesorerías y el macromódulo de Magdalena Mixhuca.

Cómo hacer el trámite

Antes de comenzar el trámite verifica que no tengas adeudos pendientes; si es la primera vez que tramitas tu licencia, genera una cita para realizar el "Curso teórico de conducción". El costo de la licencia permanente se mantiene en 1,500 pesos para todo 2026.

También debes de cubrir los siguientes requisitos si eres nuevo usuario:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Línea de captura con el pago ya realizado.

Si tienes domicilio en el Estado de México y no cuentas con un antecedente de licencia expedida en la capital, deberás realizar la evaluación correspondiente; en tanto, quienes ya cuenten con una licencia tipo A expedida por la CDMX, pueden solicitar la permanente como renovación, incluso si su licencia está vencida, y en ese caso no necesitas hacer el examen.

Para comenzar, entra al portal oficial de la licencia de conducir permanente (da CLIC AQUÍ) y sigue los siguientes pasos: