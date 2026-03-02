Buscar
Nvidia invertirá 2,000 millones de dólares en Lumentum y en Coherent para reforzar procesadores de IA

La compañía tecnológica planea usar sus grandes reservas de efectivo para invertir en el ecosistema de inteligencia artificial y ayudar a impulsar la producción de modelos.

Reuters

Nvidia ⁠invertirá 2,000 millones de dólares en cada uno ⁠de los fabricantes de productos fotónicos Lumentum y Coherent, con el fin de reforzar sus chips para ⁠centros de datos con tecnología ⁠que pueda satisfacer mejor la creciente necesidad de procesadores de IA más rápidos.

Las acciones de Lumentum subían alrededor de un 9%, mientras que las de Coherent ganaban alrededor de un 7% en las primeras operaciones tras el anuncio del lunes.

En su última conferencia sobre resultados, los ejecutivos de Nvidia afirmaron que la empresa utilizaría sus grandes reservas de efectivo para invertir en el ecosistema de IA y ayudar a impulsar la producción de modelos.

La tecnología basada en la luz y la fotónica se ha convertido en una opción popular para los fabricantes de chips que buscan aumentar la velocidad de sus chips con el fin de satisfacer los requisitos de ⁠inferencia más exigentes.

Las alianzas incluyen ⁠compromisos de compra por ⁠valor de miles de millones de dólares por parte de ⁠Nvidia y derechos de acceso y capacidad futura a productos avanzados de redes láser y ópticas tanto de Lumentum como de Coherent.

Las inversiones ayudarán a las empresas a apoyar la investigación y el desarrollo, la capacidad y las operaciones a medida que amplían sus ⁠capacidades de fabricación en Estados Unidos. 

