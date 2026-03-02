El Departamento Tesoro de EU anuncia que dejará de usar la tecnología de Anthropic

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes que dejará de usar los productos desarrollados por Anthropic, en línea con lo dispuesto por el presidente Donald Trump después de que la startup californiana de IA se negara a dar carta blanca al Pentágono.

"Bajo la presidencia de Donald Trump, ninguna empresa privada dictará jamás las condiciones de nuestra seguridad nacional", dijo el secretario de Tesoro, Scott Bessent, al anunciar la medida en X.

La decisión se tomó por indicación de Trump, añadió.

Trump ordenó el viernes a todas las agencias federales del gobierno dejar de usar "inmediatamente" toda la tecnología de Anthropic.

"Más vale que Anthropic (...) colabore durante este periodo de retirada, o usaré todo el poder de la Presidencia para obligarlos a cumplir, con importantes consecuencias civiles y penales", advirtió el mandatario.

Esto ocurrió después de que la empresa se negara a ceder ante un ultimátum del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, que exigía permitir el uso militar incondicional de sus modelos de IA Claude.

Con esta decisión, Anthropic marcó un límite ético al uso de su tecnología en dos casos concretos: la vigilancia masiva de los ciudadanos estadounidenses y las armas letales totalmente autónomas.

La situación se ha convertido en una inusual disputa pública entre una gran empresa tecnológica y el gobierno de Estados Unidos.

Pero el Pentágono sostiene que actúa dentro de la ley y añade que los proveedores contratados no pueden fijar las condiciones sobre cómo se emplean sus productos.

Horas después de la orden de Trump, OpenAI, rival de Anthropic, anunció un acuerdo con el Pentágono para que use sus modelos de IA con líneas rojas similares a las de Anthropic, y con "salvaguardas técnicas" que el Departamento de Defensa aceptó usar.