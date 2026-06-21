Jalisco fortalece formación de talento para industrias estratégicas

Guadalajara, Jal. Como una de sus principales estrategias para fortalecer su competitividad y consolidar su posición como uno de los polos de innovación más importantes del país, Jalisco seguirá apostando por el desarrollo de capital humano.

A través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), el gobierno estatal fortalecerá su oferta de educación superior tecnológica mediante programas académicos alineados con las necesidades de industrias estratégicas como semiconductores, inteligencia artificial, desarrollo de software, manufactura avanzada, sostenibilidad, salud y servicios especializados.

La estrategia, busca responder a la creciente demanda de talento calificado en sectores de alto valor agregado toda vez que la atracción de inversiones y la transformación tecnológica exigen perfiles cada vez más especializados, comentó la titular de SICyT, Fanny Guadalupe Valdivia.

“Jalisco debe tener la mejor educación del país, el mejor modelo educativo y eso también implica la educación superior, una educación flexible, de calidad y con seriedad formativa”, expresó la funcionaria.

Destacó que el modelo educativo estatal prioriza la empleabilidad de los egresados y la vinculación con las necesidades del sector productivo, al tiempo que impulsa la capacitación continua de los docentes en áreas relacionadas con el desarrollo tecnológico.

La oferta académica se articula a través de las Universidades Tecnológicas de Jalisco conformadas por la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UTZMG) y la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UPZMG).

Programas educativos

Entre los programas con mayor proyección destaca la Ingeniería en Microelectrónica y Semiconductores de la UTJ, considerada una de las apuestas más relevantes ante el crecimiento de la industria electrónica y de componentes avanzados. La institución también ofrece una especialidad en semiconductores y prepara la apertura de una Maestría en Ingeniería de Administración.

Asimismo, mantiene esquemas de formación dual y mixta en áreas como maquinaria pesada, asesoría financiera, química farmacéutica, mercadotecnia, robótica y desarrollo de software, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre la formación académica y las necesidades empresariales.

Por su parte, la UTZMG ampliará su oferta con programas en Energía y Desarrollo Sostenible, Desarrollo y Gestión de Software, Negocios y Mercadotecnia, Protección Civil y Emergencias, Gestión y Desarrollo Turístico e Ingeniería en Mecatrónica. Además, prevé la apertura de la carrera de Ingeniería en Electromovilidad, un sector con creciente potencial de desarrollo industrial.

La UPZMG incorporará la Ingeniería en Datos e Inteligencia Artificial, además de fortalecer programas en mecatrónica, diseño industrial, biotecnología, ingeniería civil, administración y terapia física. También impulsará la Maestría en Gestión e Innovación Tecnológica.

La estrategia educativa se complementa con el Tecnológico Superior de Jalisco, que opera 16 unidades académicas distribuidas en municipios estratégicos del estado y ofrece programas de ingeniería, arquitectura, administración, contaduría, gastronomía y turismo, además de opciones a distancia para ampliar la cobertura educativa.

De acuerdo con Valdivia Márquez, con la expansión de su oferta académica, Jalisco busca consolidar un ecosistema que vincule educación, innovación y desarrollo productivo, fortaleciendo la disponibilidad de talento especializado para sectores considerados clave en la economía del conocimiento y el crecimiento industrial de la entidad.